Huixquilucan autoriza aguinaldo libre de ISR para más de 2,250 servidores públicos

En una decisión unánime, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó durante su Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo que el aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se entregue sin retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para sus servidores públicos. Esto significa que más de 2,250 trabajadores municipales recibirán su aguinaldo íntegro, sin pagar impuestos sobre esa prestación.

La medida aplica tanto para empleados de confianza como para los generales. Según la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, esta acción es posible gracias al “manejo responsable de las finanzas públicas” por parte de su administración, lo que le permite ofrecer beneficios laborales sólidos y oportunos.

Además, Contreras destacó que este es el cuarto año consecutivo en el que su gobierno otorga este subsidio al 100 % del ISR sobre el aguinaldo. Manifestó su agradecimiento al Cabildo por votar por unanimidad y reconoció la labor constante de los servidores públicos, muchos de los cuales “trabajan 24/7 para atender las necesidades de los habitantes de Huixquilucan”.

De acuerdo con los reportes oficiales, los trabajadores beneficiados recibirán el aguinaldo antes del 20 de diciembre, fecha límite que marca la Ley Federal del Trabajo para el pago de esta prestación.

El anuncio ha sido percibido como un reconocimiento importante al esfuerzo y dedicación de los servidores públicos del municipio. Para muchos empleados, quitar la carga del ISR en su aguinaldo representa un alivio económico significativo durante la temporada decembrina.

Por su parte, la administración municipal señala que esta política no solo es un gesto de agradecimiento, sino también una estrategia para mantener la motivación del personal y reforzar la estabilidad económica de sus familias. Contreras aseguró que el municipio seguirá trabajando con responsabilidad para manejar correctamente los recursos públicos y garantizar que acciones como esta sigan siendo posibles.

En el contexto local, el aguinaldo sin ISR refuerza la reputación de la administración como una que no solo prioriza la eficiencia financiera, sino también el bienestar de su personal. Al proteger esa prestación de impuestos, los trabajadores tienen un ingreso real más alto para cerrar el año, lo que puede traducirse en una mejor calidad de vida para sus familias.

Este tipo de políticas puede influir también en la percepción de los ciudadanos sobre la labor del gobierno: no solo se ve como una autoridad que administra recursos, sino también como un empleador que valora a su gente.

Con este paso, Huixquilucan reafirma su compromiso con sus servidores públicos y demuestra que, bajo una gestión cuidada de las finanzas municipales, es posible impulsar beneficios concretos y duraderos para quienes trabajan al servicio de la comunidad.