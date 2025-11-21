Inauguran cinco nuevas calles en Ecatepec y arrancan obra en Monte Chimborazo

La transformación de la zona norte del municipio continúa avanzando. Este viernes, autoridades locales encabezadas por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguraron cinco nuevas calles en la colonia San Francisco de Asís, obras que forman parte del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, el cual tiene como objetivo mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes.

Las nuevas vialidades inauguradas son Alondra, Pericos, Gavilanes, Canarios y Cóndor, todas ellas pavimentadas después de más de 20 años de espera por parte de los vecinos. De acuerdo con las autoridades municipales, estas calles eran una demanda histórica, ya que su mal estado complicaba el tránsito de vehículos, la entrada de servicios y el desplazamiento diario de cientos de personas.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que estas obras representan un avance importante para dignificar a las colonias de la zona norte de Ecatepec, que por años estuvieron abandonadas. Señaló que mejorar las vialidades no solo beneficia la movilidad, sino también la seguridad y la calidad de vida de las familias que viven en esta área del municipio.

Además de la inauguración de estas cinco calles, también se realizó el banderazo de inicio para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Monte Chimborazo, ubicada en Parque Residencial Coacalco, dentro de la zona de Ecatepec. En este arranque de obra participó la titular de la Dirección de Gobierno, Araceli Cano, junto con vecinos y autoridades municipales.

La obra en Monte Chimborazo consiste en la intervención de 744 metros lineales, una acción que contará con una inversión de 14.4 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM). De acuerdo con el gobierno municipal, esta vialidad es considerada prioritaria debido a que en 2024 sufrió daños severos tras el desbordamiento de un canal, lo que afectó a decenas de familias de la zona.

Las autoridades señalaron que la pavimentación con concreto hidráulico permitirá mayor durabilidad y resistencia, especialmente en temporadas de lluvia. Asimismo, resaltaron que la participación de los vecinos ha sido fundamental para definir las obras más urgentes y supervisar los avances.

Vecinas y vecinos que asistieron al evento agradecieron la intervención y señalaron que durante muchos años solicitaron la pavimentación de estas calles sin obtener respuesta. Ahora, consideran que estos trabajos representan un verdadero cambio en su comunidad, pues facilitarán la movilidad, permitirán el acceso de servicios públicos y mejorarán la seguridad.

La presidenta municipal reiteró su compromiso con seguir trabajando “mano a mano” con la ciudadanía y afirmó que las calles dignas deben ser una realidad para todo Ecatepec. También aseguró que el gobierno local continuará llevando mejoras a diferentes colonias, especialmente aquellas que han enfrentado rezago durante décadas.

Con estas acciones, el municipio continúa avanzando en infraestructura urbana y fortaleciendo la confianza de la población. “Ecatepec cambia contigo”, expresaron autoridades y vecinos durante la jornada, destacando la importancia de trabajar de forma conjunta para transformar la zona norte del municipio.