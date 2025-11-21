Naucalpan inaugura el Centro Libre, un espacio seguro y gratuito para mujeres de 18 a 59 años

Con el objetivo de ofrecer apoyo integral y acompañamiento a las mujeres del municipio, el Gobierno de Naucalpan abrió las puertas del Centro Libre, un espacio diseñado para brindar atención gratuita y especializada a mujeres de entre 18 y 59 años. La inauguración forma parte de las acciones que impulsa la administración municipal para fortalecer la igualdad, la prevención de la violencia y el bienestar femenino.

El Centro Libre está ubicado en calle del Rosal número 24, en la colonia Padre Figueroa, a unos metros del CCH Naucalpan. De acuerdo con autoridades locales, este espacio fue creado para convertirse en un punto seguro al que las mujeres puedan acudir cuando necesiten orientación, apoyo emocional o herramientas para desarrollar su autonomía.

Entre los servicios que ofrece el centro se encuentra la asesoría jurídica, un acompañamiento fundamental para quienes requieren apoyo en temas legales relacionados con su seguridad, sus derechos o situaciones familiares. Con personal capacitado, el servicio busca orientar a las mujeres para que tomen decisiones informadas y basadas en un marco de protección.

Otro de los servicios principales es la atención psicológica, la cual está enfocada en brindar apoyo emocional y contención a mujeres que enfrentan situaciones de estrés, ansiedad, violencia o crisis personales. De acuerdo con el personal del centro, este acompañamiento resulta clave para mejorar la salud mental y fortalecer el bienestar integral.

Además, el Centro Libre ofrece activación física, con el propósito de promover hábitos saludables y espacios donde las mujeres puedan ejercitarse y mejorar su condición física. Estas actividades ayudan también a crear comunidad y fortalecer la autoestima.

El programa incluye también talleres y pláticas, donde se abordan temas de desarrollo personal, autonomía económica, prevención de la violencia y fortalecimiento emocional. Estos espacios buscan empoderar a las mujeres a través del aprendizaje, la reflexión y el intercambio de experiencias, todo en un ambiente seguro y de respeto.

Las autoridades municipales señalaron que todos los servicios son totalmente gratuitos, lo que permite que cualquier mujer pueda acceder a ellos sin importar su situación económica. En la apertura del centro, se destacó que este tipo de iniciativas son fundamentales para construir una vida libre, plena y con oportunidades para todas.

Vecinas de la zona reconocieron la importancia del nuevo espacio y señalaron que hacía falta un lugar gratuito y cercano donde las mujeres pudieran recibir orientación y apoyo. Algunas comentaron que, en especial, los servicios psicológicos y legales representan un gran respaldo para quienes atraviesan momentos difíciles.

Naucalpan reiteró su compromiso con seguir impulsando políticas públicas enfocadas en la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres. Con la puesta en marcha del Centro Libre, se espera beneficiar a cientos de naucalpenses que buscan un espacio de confianza y acompañamiento.

Con acciones como esta, Naucalpan refuerza la idea de que el bienestar de las mujeres importa y que garantizarles espacios seguros es una prioridad para la actual administración.