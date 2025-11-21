Por seguridad de peatones, diputada de MC pide a Semovi semáforo en avenida Taxqueña

Colocación de semáforo en CDMX. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Saúl López)

La diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Patricia Urriza, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Movilidad, de Obras y de Seguridad capitalinas, que coloquen un semáforo peatonal sonoro y un paso peatonal balizado sobre avenida Taxqueña en Coyoacán.

Paty Urriza aseguró que la propuesta surgió a partir de las demandas y preocupaciones de los vecinos de la avenida Taxqueña y tiene como objetivo prevenir que existan más accidentes en la zona.

Comentó que la Avenida Taxqueña es una de las principales arterias de afluencia vehicular y peatonal de la capital, y pasa por dos de las alcaldías más pobladas: Coyoacán e Iztapalapa; recordó que desde 2023 han sucedido al menos 3 hechos viales graves en Avenida Taxqueña.

En 2023 hubo un choque en cadena donde una unidad de transporte público que circulaba a exceso de velocidad impactó a otra unidad. Se generó otra colisión con otra unidad dando como resultado un choque de tres camiones que dejó a múltiples personas heridas.

En el año 2024 se registró un choque en Avenida Taxqueña de un vehículo particular y un camión, el cual dejó a un adulto mayor herido así como daños al mobiliario urbano.

El 28 de octubre del 2025 una camioneta impactó a un taxi en Avenida Miramontes y Avenida Taxqueña lo que causó importantes afectaciones a la movilidad de la zona.

La legisladora lamentó que durante décadas, la infraestructura de movilidad de la Ciudad de México se ha encargado de privilegiar al cochismo y ha olvidado por completo el desarrollo de infraestructura para los peatones.

“Las omisiones en la infraestructura de movilidad se traducen en graves accidentes que pueden prevenirse, tan solo durante el primer trimestre del 2025 el 30% de las personas fallecidas por hechos de tránsito fueron peatones”.

Agregó que la Avenida Taxqueña al ser una vía primaria tiene un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, sin embargo, los límites de velocidad no suelen respetarse ya que la avenida Taxqueña es la segunda avenida con más multas viales.

Dio a conocer que las y los vecinos coyoacanenses habían solicitado a las autoridades la instalación de un semáforo y el balizamiento correspondiente en esta avenida, específicamente, a la altura del número 1802 en la Unidad Habitacional. “No obstante, a la fecha no han sido atendidos”.