Regresan menores a Casa de las Mercedes tras correr al personal por escándalo de abusos

Este 21 de noviembre regresan 32 menores a la Casa de las Mercedes, luego de que todo el personal, incluidas las responsables conocidas como Las Colimoro, fueron retirados del lugar por el escándalo de abusos que se revelo hace semanas.

Otras 50 menores fueron enviadas a distintos albergues por el DIF capitalino, mientras la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), mantiene abiertas las indagatorias por trata de personas.

la Casa de las MercedesLa fachada del albergue, ubicado en Miguel E. Shultz 18, en la colonia San Rafael, ya no muestra los sellos de suspensión colocados por la alcaldía Cuauhtémoc ni los de la Fiscalía, desde temprano se esperaba el retorno de los menores.

Regreso gradual de los menores a la Casa de las Mercedes

La Fiscalía de la CDMX determinó que las 80 personas volverán poco a poco a las dos sedes de Casa de las Mercedes, aunque no se sabe exactamente en cuanto tiempo pasar esto pues los peritajes siguen en curso.

El pasado 12 de noviembre la institución comprobó que su programa de Protección Civil está vigente hasta 2028, lo que, administrativamente, permite que la casa hogar continúe operando mientras avanza la investigación.

El operativo que destapó los abusos en la Casa de las Mercedes

El pasado 29 de octubre, la Fiscalía rescato a 80 personas, entre menores y jóvenes, tras un operativo motivado por denuncias de presunta violación y trata dentro del albergue. Los menores habían sido trasladados temporalmente a un albergue en Viaducto Piedad, en Iztacalco, donde incluso se reportaron malas condiciones de higiene.

El caso toma fuerza luego de que surgieron dos carpetas de investigación que involucran a Aquiles “N”, hijo de la fundadora del albergue y actualmente procesado en el Reclusorio Oriente.

En ese momento, la casa quedó completamente basia, aunque dentro permanecieron al menos cuatro mujeres.

Hasta ahora, las autoridades no han identificado nuevos casos de violación o trata en su modalidad de explotación laboral dentro del albergue.