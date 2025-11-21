Reporte del Metro hoy: Petardo en la Raza y estaciones cerradas en Línea 12 El Metro de la CDMX sin servicio en estaciones de la Línea 12, mientras que en La Raza se reporta la explosión de un petardo (@osorioricky13 y @Gposiadeoficial)

El Metro de la CDMX se encuentra sin servicio en las estaciones Atlalilco y Olivos de la Línea 12, mientras que en la noche de ayer 20 de noviembre se reportaron explosiones en La Raza.

Durante la tarde de hoy 21 de noviembre, diferentes usuarios en redes sociales reportaron que el servicio de Metro en la Línea 12 se encontraba detenido por más de 10 minutos.

Sin alguna información por parte de las autoridades, tiempo después, circularon también reportes sobre el desalojo en vagones de algunas estaciones de la misma línea.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) informó en sus redes sociales a las 4:47 de la tarde que se realizaba la revisión del sistema eléctrico, informando de la suspensión de servicio momentánea en la Línea 12.

Posteriormente, informaron que continúan sin servicio las estaciones Atlalilco y Olivos, en ambos sentidos. Mientras que el servicio opera de manera provisional de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.

Hasta el momento, no existe alguna actualización de las autoridades, por lo que deberás tomar tus precauciones si transitas entre alguna de estas estaciones.

A esto, algunos usuarios han expresado su inconformidad en redes sociales con el servicio del Metro de la Ciudad de México, tras sumarse al reporte del día de ayer 20 de noviembre, donde se presenciaron algunas detonaciones en La Raza.

#AvisoMetro: Debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, el servicio opera de manera provisional de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.



No hay servicio de trenes entre Atlalilco y Olivos, en ambos sentidos.



Por seguridad, atiende las indicaciones del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 21, 2025

Reporte de explosiones en La Raza del Metro de la CDMX

Durante la noche del 20 de noviembre, usuarios en redes sociales reportaron presencia de humo en La Raza de la Línea 3, tras haberse escuchado algunas explosiones.

En los videos se pueden observar a personas que transitaban en el Metro de la Ciudad de México asustados, mientras corrían debido a las explosiones que se suscitaron.

Inicialmente, algunos usuarios especularon que se había tratado de grupos terroristas, quienes habrían lanzado bombas en la estación “La Raza”.

Fue hasta la mañana de este viernes 21 de noviembre que el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC) informó que se había tratado presuntamente de una riña entre dos grupos de jóvenes, quienes habrían detonado artefactos explosivos al interior de la estación.

Asimismo, indicó que personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino y que se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes.