Sustituyen casi 4 km de tubería de agua potable en Jardín Balbuena

Sustituyen casi 4 kilómetros de tubería de agua potable en Jardín Balbuena

En la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, se han reemplazado casi 4 kilómetros de tubería de agua potable como parte de un programa de modernización de la red hidráulica en la zona, informó la administración local.

De acuerdo con la alcaldía, las obras consisten en la instalación de tubería de 12 pulgadas fabricada con polietileno de alta densidad, material que, según las autoridades, tiene una vida útil mayor a 100 años y permite aumentar la presión y continuidad del suministro. El tramo intervenido abarca desde Retorno 20 de Fray Servando Teresa de Mier hasta avenida Jesús Galindo y Villa.

Además de la sustitución de tubería, en el área se construyen nuevas cajas de válvulas para reforzar el control y operación del sistema. Estos trabajos se suman a acciones previas en la misma colonia, donde se renovaron 2.736 kilómetros de red, lo que permitió complementar la modernización de distintos segmentos.

En total, los trabajos realizados recientemente y los previos representan casi 4 kilómetros de infraestructura hidráulica rehabilitada en Jardín Balbuena.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, supervisó las labores y señaló que forman parte de un programa permanente para mejorar el funcionamiento de la red de agua potable en la demarcación.

Indicó que el objetivo es garantizar un suministro más eficiente y seguro para los hogares y afirmó que, aunque se trata de obras subterráneas, “contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población”.