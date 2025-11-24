Citas SAT: cómo y dónde agendar una en CDMX El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer, a través de su cuenta oficial en “X”, que existe hasta un 96% de disponibilidad en módulos y oficinas para la semana del 24 al 28 de noviembre. (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO/Daniel Augusto)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer, a través de su cuenta oficial en “X”, que ofrecerá hasta un 96% de disponibilidad en módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país, incluida la Ciudad de México, para la semana del 24 al 28 de noviembre, previo al periodo vacacional del mes de diciembre.

Esta será una gran oportunidad para todos aquellos contribuyentes de la CDMX que busquen agendar una cita presencial para realizar su inscripción al RFC o bien obtener su e.firma, dos de los trámites más solicitados en los módulos y oficinas del SAT. Por ello, aquí te decimos cómo y dónde sacar tu cita.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 24 al 28 de noviembre:



Disponibilidad alta 96%

Disponibilidad media 4%

¿Cómo y dónde agendar una cita presencial en un módulo del SAT en CDMX?

¿Te interesa agendar una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en alguna de las oficinas ubicadas en la Ciudad de México? Aquí te decimos cómo y dónde hacerlo.

1. Entrar al sitio oficial de citas del SAT

Accede al portal “Agenda una cita” del SAT.

2. Seleccionar tus datos

3. Elegir módulo y fecha

Si no hay citas en ese momento, el sistema puede ofrecerte entrar a una fila virtual para asignarte un turno posteriormente.

4. Confirmar la cita

Módulos disponibles en CDMX

Paseo de la Reforma Norte 10 , Torre Caballito, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc.

, Torre Caballito, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc. Bahía de Santa Bárbara , Col. Verónica Anzures, Miguel Hidalgo.

, Col. Verónica Anzures, Miguel Hidalgo. Av. San Lorenzo 104 , Col. San Lorenzo La Cebada, Xochimilco.

, Col. San Lorenzo La Cebada, Xochimilco. Viaducto Río de la Piedad 507 , Col. Granjas México, Iztacalco.

, Col. Granjas México, Iztacalco. Av. Miguel Ángel de Quevedo 227, Col. Romero de Terreros, Coyoacán.

Horarios habituales de atención en módulos y oficinas presenciales:

Lunes a jueves: 08:30 a 16:00 h

Viernes: 08:30 a 15:00 h

La ampliación en la capacidad de atención a contribuyentes está relacionada, según Infobae, con los lineamientos del Plan Maestro del SAT, el cual busca mejorar la eficiencia en el servicio y aumentar la oferta de citas presenciales. Además, contempla la construcción de más módulos en el sur del país, con el fin de garantizar que los contribuyentes cuenten con un punto cercano para realizar los trámites correspondientes a sus obligaciones fiscales.