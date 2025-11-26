Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cuándo es el próximo pago? Conoce qué día podrás recibir el pago correspondiente a noviembre y diciembre. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Está por iniciar diciembre y con este mes, el último pago de 2025 correspondiente a noviembre y diciembre del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México; conoce cuándo comenzarán a depositar.

Mujeres con Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno del Estado de México con el objetivo de elevar el ingreso económico, así como otorgar atención médica y apoyar en la conclusión de estudios de mujeres de 18 a 64 años.

Esta ayuda está principalmente enfocada en apoyar a mujeres que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: jefas de familia, que residan en localidades con alta y muy alta marginación, que tengan alguna discapacidad permanente o cuiden de personas con discapacidad que tengan enfermedades crónico-degenerativas o que hayan sido víctimas de algún delito.

El apoyo económico consta de $2,500 pesos mexicanos, los cuales se depositan en la tarjeta Mujeres con Bienestar, además de que con este programa también podrás ser beneficiaria de otros servicios enfocados en mejorar la calidad de vida de las mujeres del Estado de México.

Este pago se realiza de manera bimestral, siendo que en diciembre comenzarán los depósitos del último pago del 2025, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.

¿Cuándo depositan el próximo pago de Mujeres con Bienestar?

El Gobierno del Estado de México aún no ha publicado cuáles son las fechas oficiales para el depósito de noviembre y diciembre. No obstante, considerando que el último pago de Mujeres con Bienestar fue en octubre, se espera que el siguiente pago comience a realizarse en diciembre.

Además, deberás tener en cuenta que las fechas de depósitos se dividen en cinco grupos, los cuales son categorizados de acuerdo a la primera letra de tu CURP:

Grupo 1: letras A a la D

letras A a la D Grupo 2: letras E a la H

letras E a la H Grupo 3: letras I a la M

letras I a la M Grupo 4: letras N a la R

letras N a la R Grupo 5: letra S a la Z

De acuerdo con la página oficial de Mujeres con Bienestar, las fechas específicas para los pagos se estarán publicando en su sitio web, por lo que deberás estar al pendiente para conocer cuándo estarás recibiendo este beneficio económico.