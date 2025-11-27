Captural al “Goofy”, autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen

Detenido Jorge "N", alias "El Goofy". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a a Jorge “N”, alias “El Goofy”, autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, atacado a balazos el pasado 13 de octubre al exterior del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“El Goofy” habría sido el responsable de planear, coordinar y apoyar a los agresores que atacaron de manera directa a la víctima mientras se dirigía a su vehículo.

Para su captura, agentes de la Policía de Investigación ubicaron al “Goofy” en la colonia Del Gas, de la alcaldía Azcapotzalco. Una vez detenido, este sujeto fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Autores materiales vinculados a proceso

Previamente, Donovan “N”, presunto asesino del abogado, fue vinculado a proceso por homicidio, por los delitos contra la salud, cohecho, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos.

Héctor “N”, otro de los participantes en el homicidio de Cohen, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y deberá de permanecer tres meses dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Héctor “N” aceptó su responsabilidad y narró que un sujeto, quien presuntamente es Erick Alvarado, alias “El Goofy”, lo contrató por la cantidad de 30 mil pesos para asesinar a Cohen. Estos sujetos, explicó, acordaron una reunión con Donovan “N”, otro de los implicados en un inmueble de la colonia Doctores, donde les proporcionó las armas para ejecutar el homicidio y explicar la operación.

Los criminales se harían reunido en el patio del predio, donde “El Goofy”, que vestía una sudadera de la marca “Hang Teen”, pants, gorra y usaba lentes, le dijo a Héctor “N” y a Donovan “N” a qué víctima tenían que asesinar.

El posible autor intelectual, “El Goofy”, presuntamente habría sido compañero de secundaria de Héctor “N“.

En las imágenes difundidas, se observa que Héctor “N” vestía la sudadera azul, marca Calvin Kelin, que portaba cuando fue detenido un fraganti.

En su audiencia, Héctor “N” negó una relación cercana con Donovan “N”, sujeto al que, dijo, conoció el día del asesinato cuando “El Goofy” les proporcionó el armamento.