Metrobús anuncia segunda ronda de cierres en la Línea 1: estaciones afectadas, fechas y todo lo que tienes que saber

Este jueves 27 de noviembre de 2025, el Metrobús de la CDMX anunció desde sus cuentas de redes sociales oficiales el arranque de una segunda etapa de cierres de estaciones de la Línea 1, de Indios Verdes a El Caminero.

La decisión fue tomada para brindar mantenimiento, lo cual incluye: colocar guías podotáctiles, renovar pisos, mobiliario, iluminación, vidrios y otros elementos esenciales para mejorar la seguridad y accesibilidad del sistema.

¿Qué días cierran las estaciones de la Línea 1 del Metrobús?

Aquí la lista de los cierres programados por fecha y estación:

1 de diciembre: Nápoles

2 de diciembre: Nápoles, La Raza, El Chopo

3 de diciembre: La Raza, El Chopo, Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes

4 de diciembre: Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel González, Reforma

5 de diciembre: Manuel González, Reforma, José María Velasco, La Joya

6 de diciembre: La Joya, José María Velasco

8 de diciembre: Olivo, La Bombilla

9 de diciembre: Olivo, La Bombilla, Buenavista II, Hamburgo

10 de diciembre: Buenavista II, Hamburgo, Altavista, Parque Hundido

11 de diciembre: Altavista, Parque Hundido, Durango, Chilpancingo

12 de diciembre: Durango, Chilpancingo

15 de diciembre: Sonora, Ciudad de los Deportes

16 de diciembre: Sonora, Ciudad de los Deportes

Si usas regularmente alguna de estas paradas, pon atención: esos días no tendrás servicio en esa estación.

🗞️Anuncia #Metrobús segunda etapa de cierres escalonados de estaciones por trabajos de mantenimiento en Línea 1 https://t.co/LcDLKdZp8V pic.twitter.com/dvgfg3tEtD — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 27, 2025

¿Qué rutas o alternativas conviene considerar tras el cierre de la Línea 1 del Metrobús?

El propio comunicado de Metrobús sugiere que, ante los cierres, se usen rutas alternas como otras líneas del Metro o del Metrobús, dependiendo el tramo.

Por ejemplo, un buen plan podría ser combinar la Línea 3 del Metro de la CDMX o transbordos en estaciones donde la línea 1 siga operando, para evitar quedarte parado en zonas del Sur o Poniente. Asimismo, considera salir con anticipación para evitar prisas o contratiempos.