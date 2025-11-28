¿A qué hora inicia el Bolo Fest 2025 CDMX?: Horario y ruta del desfile

Bolo Fest 2025 Ruta y horario del desfile navideño. (Cuartoscuro)

El Bolo Fest 2025 reunirá a más de 2,800 artistas de México y Latinoamérica, ofreciendo a sus asistentes un show musical y espectáculos en vivo que incluyen coreografías, acrobacias, magia y momentos teatrales.

El desfile navideño protagonizado por Bolo, que organiza Liverpool, tendrá su edición anual el sábado 29 de noviembre en la Ciudad de México.

Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el evento que marcará el inicio de las actividades navideñas en CDMX.

Horario y ruta del desfile navideño Bolo Fest 2025

Como cada año, Liverpool da inicio a la temporada con este colorido desfile de carros alegóricos con temática navideña.

El recorrido incorpora música y animación ofreciendo un verdadero show para todas las edades.

La ruta del Bolo Fest 2025 dará inicio en el Ángel de la Independencia, este sábado 29 de noviembre a las 3:00 pm, concluyendo su recorrido en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

¿Qué ofrece el Bolo Fest 2025?

El desfile navideño organizado por Liverpool incorpora cada año un jingle navideño, generando una atmósfera festiva entre los visitantes, con globos gigantes, carros alegóricos, personajes infantiles y juguetería icónica.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, en el desfile habrá apariciones de personajes infantiles populares, celebridades e influencers.

Si eres amante de la Navidad y estás en CDMX, este sábado 29 de noviembre el Bolo Fest 2025 será una gran opción para celebrar el inicio de esta mágica época del año, en compañía de tu pareja o tu familia.