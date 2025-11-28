Celebran entrega del Premio Nacional de Deportes 2025 en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, durante conferencia matutina de Claudia y

En la Ciudad de México se realizó la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2025, donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dirigió mencionó al deporte como eje de desarrollo social y comunitario, además de reconocer el trabajo de quienes recibieron el galardón.

La mandataria local señaló que este premio reúne “a lo mejor en este año 2025 en el deporte”, y situó la ceremonia en un contexto en el que México se prepara para uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del próximo año: el Mundial.

En compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno afirmó que la realización del Mundial dinamizará diversos ámbitos de la vida nacional, incluido el fortalecimiento del deporte. Subrayó que los gobiernos deben seguir apoyando tanto la infraestructura deportiva como el desarrollo individual de atletas, tal como —dijo— se ha venido haciendo.

Brugada felicitó a las y los premiados y reiteró que el deporte representa una herramienta “poderosa” de transformación social, capaz de incidir positivamente en la vida de la población y de las comunidades. Añadió que la práctica deportiva también funciona como una “pedagogía para la igualdad”, al colocar en un mismo plano a todas las personas que participan en ella.

También dirigió un reconocimiento a la presidenta de la República, así como a las instituciones que promueven el deporte y contribuyen a su fortalecimiento. Retomó una de las líneas marcadas desde la Presidencia: no descuidar el deporte social y comunitario.

En este punto, afirmó que las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, están sumándose al esquema denominado “Mundial social”, impulsado por el Gobierno federal como una serie de actividades que acompañarán la llegada del torneo internacional.

La mandataria capitalina concluyó que la ceremonia es un homenaje a “nuestros mejores deportistas y a quienes apoyan el deporte”, y celebró la oportunidad de reconocer su esfuerzo en un año clave para el impulso de la actividad física en el país.