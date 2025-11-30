Fortalecer la Primera Infancia es una apuesta por el bienestar y la igualdad para las mujeres

Celebran el Vigésimo Quinto Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar

“Impulsar programas de primera infancia contribuye al bienestar y la igualdad para las mujeres, además promueve la autonomía económica y social de madres y cuidadoras”, expresó Betty Hernández, coordinadora del Sectorial de Mujeres del Partido del Trabajo en la Ciudad de México.

Betty Hernández celebró el Vigésimo Quinto Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar realizado en el estado de Nuevo León, donde se privilegió el impulso de políticas públicas que anticipan la salud, educación y nutrición desde los primeros años y por consecuencia defiende el derecho de las mujeres a una maternidad cuidada y con apoyo institucional, dando pasos contra la violencia estructural y la desigualdad.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, hablar y realizar acciones en favor de la primera infancia es trabajar en una estrategia para prevenir la violencia de género, afirmó.

El acceso a la educación, cuidado digno y apoyo institucional, dijo, fortalece los cimientos de una sociedad más igualitaria, donde las infancias crecen en entornos seguros y las mujeres tienen mejoresoportunidades para desarrollarse libremente.

En el Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar se contó con la presencia de María Guadalupe Rodríguez, presidenta del comité organizador y directora general de los CENDI; Alberto Anaya, senador y presidente de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia y Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, diputada local, además de especialistas de aproximadamente 20 países y delegaciones de los 32 estados de la República Mexicana.

En el panel “Políticas Públicas a Favor de la Primera Infancia”, se resaltó la inversión del estado de Nuevo León en la educación inicial, tanto escolarizada como no escolarizada, especialmente en centros bajo el Programa de Jornada Ampliada y Tiempo Completo, donde niñas y niños reciben alimentación, útiles escolares y uniformes.

Finalmente se enfatizó la importancia de garantizar la seguridad y salud con los Consejos Técnicos Escolares centrados en estos temas, y no dejar de lado el impulso de tecnologías e idiomas desde el nivel preescolar en los próximos ciclos educativos.