Caen 4 extorsionadores de comerciantes en Tultitlán, Iztacalco e Iztapalapa

Detenidos Extorsionadores detenidos. (SSC)

Autoridades detuvieron a cuatro extorsionadores que exigían dinero en efectivo a comerciantes a cambio de no causarles daño, en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, así como en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

Estos sujetos amenazaban a tianguistas en la alcaldía Iztapalapa, por lo tanto, se ejecutaron órdenes de aprehensión en su contra por el delito de extorsión agravada, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, hacia dos sujetos de 36 y 27 años de edad.

Posteriormente, en seguimiento a un caso de extorsión a comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde integrantes de un grupo delictivo les exigían dinero para permitirles laborar, los policías ubicaron a uno de los criminales en la colonia Ampliación Buenavista Segunda, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, por lo que el 23 de abril, con los apoyos correspondientes de la autoridades estatales y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, interceptaron y detuvieron a un sujeto.

La última detención se registró el 24 de abril en la colonia Campo Militar Marte, de la alcaldía Iztacalco, donde los uniformados detuvieron a un extorsionador que exigía una suma de dinero a un comerciante, el pasado 13 de marzo, para permitirle laborar en su local y no causarle daño.

Al hombre de 36 años de edad lo detuvieron en posesión de 41 dosis de marihuana, 20 bolsitas de plástico con un polvo blanco, 20 envoltorios de papel de color amarillo, una ampolleta con fentanilo, un vehículo color negro y dinero en efectivo.