Naucalpan impulsa el “Rescate de Lenguas Originarias” con actividades culturales abiertas al público

Con el objetivo de preservar y difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y la Subdirección de Cultura, llevará a cabo el evento “Rescate de Lenguas Originarias”, dirigido a toda la población del municipio.

La jornada se realizará el próximo domingo 26 de abril, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en el Parque Revolución, ubicado en la avenida 16 de septiembre, en Naucalpan Centro. Las autoridades informaron que se trata de un espacio abierto en el que las y los asistentes podrán participar en diversas actividades culturales enfocadas en reconocer la diversidad lingüística y fortalecer la identidad comunitaria.

De acuerdo con la convocatoria, el evento contará con talleres, presentaciones de danza, conversatorios, poesía y música, así como un tianguis de artesanías. Estas actividades buscan acercar a la ciudadanía a las tradiciones de los pueblos originarios, además de generar conciencia sobre la importancia de conservar las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de iniciativas permiten visibilizar las expresiones culturales que forman parte de la historia y la identidad de Naucalpan. Asimismo, destacaron que el evento pretende fomentar el respeto y el orgullo por las raíces, especialmente entre las nuevas generaciones.

Durante la jornada, también se promoverá la participación de artistas, artesanos y portadores de tradiciones, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con el público asistente. Esto permitirá un intercambio cultural directo y contribuirá a mantener vivas las lenguas originarias.

El Gobierno de Naucalpan subrayó que seguirá impulsando espacios incluyentes que reconozcan la diversidad cultural del municipio. En este sentido, reiteró la invitación a las familias para asistir y formar parte de esta celebración, la cual es gratuita y abierta a todo el público.

Se hizo énfasis en que la preservación de las lenguas originarias no solo es responsabilidad de las instituciones, sino también de la sociedad en general, por lo que este tipo de eventos representan una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto por la diversidad cultural.