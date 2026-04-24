Detienen a once personas en Texcoco tras agresión a policías

Policías detienen a delincuentes en Texcoco

Por medio de la rápida intervención por parte de los elementos de la policía municipal de Tocuila, Texcoco, así como por el apoyo de las corporaciones que se encuentran participando dentro de la Estrategia Operativa Zona Oriente, fue posible apoyar de manera oportuna al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que estaba realizando una diligencia, en la que se logró la captura de once presuntos responsables.

La activación de la coordinación se dio por medio de una llamada de alerta al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4), en la cual se daba a conocer que la calle Ricardo Flores Magón de San Miguel Tocuila se encontraba en proceso un intercambio de disparos. Ante esto, el mando Unificado dentro del Plan Operativo Zona Oriente, se dirigió a la zona acompañados y apoyados por los elementos de la Policía de Investigación que resultaron agredidos durante la diligencia.

La rápida intervención fue lo que permitió que se capturara a 11 personas, resultando por su parte, en un saldo de dos lesionados que fueron trasladados a un hospital con el find e recibir atención médica en calidad de detenidos. Entre los arrestados se encontraban dos menores de edad.

Para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, las corporaciones que conformar el Mando Unificado dentro de la Estrategia Operativa Oriente, se mantienen vigilantes.