El Zócalo se transforma en espacio lúdico con más de 100 actividades para niñas y niños

La Zócalo de la Ciudad de México dejó por unos días su carácter habitual de plaza cívica y foro político para convertirse en un espacio de juego, aprendizaje y recreación infantil.

Bajo el nombre de “Zocalito de las Infancias”, el gobierno capitalino desplegó más de un centenar de actividades gratuitas dirigidas a niñas y niños, con la participación de prácticamente todas las dependencias locales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la intención es que el espacio público más emblemático del país pueda ser disfrutado desde la mirada de la niñez.

Expuso que la administración capitalina ha reforzado en los últimos años programas de apoyo desde la primera infancia, inversión en escuelas públicas y recuperación de parques, y que esta intervención temporal del Zócalo forma parte de esa lógica.

El montaje incluye carpas temáticas, escenarios, áreas deportivas, espacios de ciencia, talleres artísticos, exhibiciones ambientales y módulos de orientación, distribuidos alrededor de la plancha principal. Las actividades están diseñadas para distintos rangos de edad, con especial énfasis en la primera infancia.

El Zócalo se transforma en espacio lúdico con más de 100 actividades para niñas y niños

Ciencia, cultura y medio ambiente

La Secretaría de Cultura instaló espacios dedicados a actividades artísticas, teatro, danza y espectáculos circenses, además de una zona adaptada para niñas y niños de cero a cinco años con juegos sensoriales y recreativos.

Como parte del cierre de las actividades, se anunció una presentación del programa infantil 31 Minutos el 30 de abril por la tarde.

La Secretaría del Medio Ambiente trasladó al Zócalo una réplica de las cúpulas del Museo de Historia Natural, donde se exhiben réplicas de especies animales, restos óseos de ballena gris y figuras prehistóricas, además de una experiencia inmersiva relacionada con ecosistemas acuáticos.

El DIF capitalino participa con talleres de pintura, armado de figuras, actividades de cultivo doméstico y manualidades. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación sumó un bibliomóvil, actividades relacionadas con fenómenos naturales como volcanes y dinámicas de lectura y adivinanzas.

También se habilitaron espacios para robótica, juegos de roles sobre profesiones, bebetecas para estimulación motriz temprana y dinámicas comunitarias coordinadas por PILARES.

El Zócalo se transforma en espacio lúdico con más de 100 actividades para niñas y niños

Deporte, prevención y juegos al aire libre

En la plancha se instalaron canchas deportivas, un ring de box, espacios para futbol, básquetbol, baile y exhibiciones deportivas, coordinadas por el Instituto del Deporte. Se programaron además demostraciones como pelota purépecha y la final de un torneo de futbol para personas con discapacidad visual.

La Secretaría de Obras colocó una pista de hielo sustentable, un área de salto con arneses y figuras monumentales iluminadas para la noche. El Heroico Cuerpo de Bomberos diseñó dinámicas donde las y los menores pueden simular labores de emergencia con mangueras y equipo adaptado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana montó tirolesas, circuitos viales para educación peatonal y talleres de primeros auxilios impartidos por personal del ERUM, así como actividades de derechos humanos y expresión gráfica.

El Zócalo se transforma en espacio lúdico con más de 100 actividades para niñas y niños

Salud Pública participa con módulos de alimentación saludable y prevención de accidentes, mientras que la Secretaría de Trabajo promueve actividades lúdicas con el mensaje de que la niñez debe estar asociada al juego y no al trabajo.

Además, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios organizó talleres de medicina tradicional, aprendizaje de números en lenguas indígenas y elaboración de piñatas.

En el evento también colaboró la UNICEF, cuyo representante en México, Fernando Carrera, acompañó la inauguración y destacó el carácter familiar y lúdico del encuentro.

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que los juguetes distribuidos durante las jornadas fueron fabricados en México, en coordinación con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete.

Las actividades se desarrollan durante varios días y culminarán el 30 de abril, en el marco del Día del Niño.