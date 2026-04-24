Usuarios del trolebús Santa Martha–Chalco viven entre la eficiencia y la preocupación por accidentes

Desde su puesta en operación, el trolebús elevado que conecta Santa Martha con Chalco se ha convertido en una de las principales alternativas de movilidad para miles de personas que diariamente se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México. Con unidades modernas, carriles confinados y estaciones que prometen mayor seguridad, este sistema ha reducido de forma considerable los tiempos de traslado. Sin embargo, en los últimos meses, diversos accidentes y reportes de incidentes han generado preocupación entre los usuarios, quienes, pese al temor, continúan utilizándolo como una de sus mejores opciones de transporte.

Cada mañana, desde antes del amanecer, las estaciones comienzan a llenarse de trabajadores, estudiantes y comerciantes que buscan llegar a sus destinos de manera rápida. Lo que antes podía representar trayectos de hasta dos horas en transporte convencional, hoy se realiza en mucho menos tiempo. Esta eficiencia ha sido clave para que el trolebús gane popularidad en la zona oriente.

No obstante, el crecimiento acelerado de usuarios también ha puesto en evidencia problemáticas que van desde fallas operativas hasta accidentes que han sido atribuidos, en algunos casos, a la falta de pericia o descuido de los conductores.

Usuarios consultados coinciden en que, aunque el sistema es moderno, existen situaciones que generan incertidumbre. Frenados bruscos, arranques intempestivos y exceso de velocidad en ciertos tramos son algunas de las quejas recurrentes. A esto se suman reportes de percances menores que, si bien no siempre han dejado personas lesionadas de gravedad, sí han encendido las alertas.

“Uno ya va con miedo, pero no hay de otra”, comenta Laura Hernández, usuaria frecuente del servicio. “Es rápido, sí, pero a veces sientes que el chofer va muy recio o que no mide bien las distancias”.

Usuarios del trolebús Santa Martha–Chalco viven entre la eficiencia y la preocupación por accidentes

Entre las historias que reflejan esta dualidad se encuentra la de Carlos Méndez Ramírez,que representa a miles de trabajadores que dependen diariamente de este sistema. Carlos vive en Chalco y trabaja en la Ciudad de México, por lo que el trolebús se ha vuelto parte fundamental de su rutina.

“Yo lo tomo todos los días desde muy temprano. Antes me hacía casi dos horas llegar al trabajo, ahora hago mucho menos. La verdad es que sí me ha cambiado la vida en ese sentido”, relata.

Sin embargo, también reconoce que los accidentes recientes han modificado su percepción sobre el servicio.

“Sí me preocupa lo que ha pasado en los últimos meses. He visto noticias y también comentarios de otros usuarios sobre accidentes. A veces uno siente que algunos conductores no manejan con el cuidado que deberían. Hay momentos en que frenan muy fuerte o van demasiado rápido”, señala.

Carlos explica que, pese a ese temor, sigue utilizando el trolebús por las ventajas que ofrece.

“Aunque da miedo que pueda haber otro accidente, sigue siendo de las mejores opciones que tenemos. Es rápido, las instalaciones son seguras y, en general, está mejor organizado que otros transportes. No es perfecto, pero sí ayuda mucho”.

Otro aspecto que ha comenzado a llamar la atención es el deterioro de algunas áreas del sistema, incluso a poco tiempo de su inauguración. Usuarios han reportado daños en asientos, grafitis en estaciones y basura acumulada en ciertas zonas.

Este desgaste prematuro no solo impacta la imagen del servicio, sino que también puede influir en la percepción de seguridad. Espacios descuidados suelen generar mayor desconfianza entre los usuarios, quienes esperan que un sistema moderno mantenga estándares altos tanto en operación como en mantenimiento.

Usuarios del trolebús Santa Martha–Chalco viven entre la eficiencia y la preocupación por accidentes

En ese sentido, la combinación de factores humanos tanto de conductores como de pasajeros juega un papel clave. La responsabilidad al volante, el respeto a las normas y el cuidado de las instalaciones son elementos indispensables para evitar incidentes y prolongar la vida útil del sistema.

Por su parte, autoridades han reiterado en diversas ocasiones su compromiso de mejorar el servicio, atender reportes ciudadanos y reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, para muchos usuarios, los cambios deben ser más visibles y constantes.

“Estaría bien que hubiera más supervisión”, sugiere Carlos. “Que revisen cómo manejan los conductores y que también haya más información para los usuarios. A veces uno no sabe a quién acudir si pasa algo”.

Mientras tanto, el trolebús Santa Martha–Chalco continúa siendo una arteria vital para la movilidad en la región. A pesar de los accidentes y las preocupaciones, su eficiencia sigue siendo su mayor fortaleza.

En medio de esta realidad, los usuarios viven una especie de contradicción cotidiana: confían en el sistema porque les resuelve la vida, pero al mismo tiempo mantienen una alerta constante ante los riesgos.

“Es como todo”, concluye Carlos. “Tiene cosas buenas y malas. Solo esperamos que mejoren lo que está fallando, porque al final dependemos de esto todos los días”.

Así, entre la rapidez que ofrece y los retos que enfrenta, el trolebús se mantiene como un reflejo de la movilidad urbana en crecimiento,una solución necesaria que aún tiene camino por recorrer para consolidarse como un servicio plenamente seguro, eficiente y digno del volumen de usuarios que transporta día con día.