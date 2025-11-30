Inicia campaña “Transforma tu ciudad” para separar residuos desde el 1 de enero en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, estrategia que comenzará a operar formalmente el 1 de enero de 2026 y que busca modificar los hábitos de separación de residuos en hogares, comercios, escuelas y oficinas.

La capital genera diariamente alrededor de 8 mil 500 toneladas de desechos y por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada planteó como meta transformar el 50 por ciento de ese volumen mediante reciclaje, composta o valorización.

El eje central de la estrategia consiste en separar los residuos en tres grupos: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

A partir del próximo año, los camiones recolectores recibirán los reciclables y no reciclables los lunes, miércoles, viernes y domingos, mientras que los desechos orgánicos se entregarán los martes, jueves y sábados.

Además, el gobierno anunció que diciembre será un mes dedicado exclusivamente a la difusión masiva de la campaña para que la población conozca los nuevos esquemas de recolección.

La medida es parte de una política ambiental que busca reducir la contaminación en calles, barrancas, alcantarillas y áreas naturales, así como disminuir la producción de gases de efecto invernadero asociados al manejo inadecuado de los residuos.

La autoridad capitalina también subrayó que la separación permitirá ahorrar agua y energía, pues los materiales reciclados sustituyen la producción de nuevos insumos.

Nuevas plantas, camiones y organismo especializado

Como parte del segundo piso de la transformación en materia ambiental, la administración capitalina informó que adquirió este año una máquina de gran escala para producir composta en el Bordo Poniente, con una inversión superior a los 150 millones de pesos.

Con este equipo se pretende asegurar que los residuos orgánicos cuenten con un proceso eficiente de tratamiento, pues actualmente representan el 56 por ciento de todo lo que se genera en la ciudad.

Además, se anunció la compra de dos plantas adicionales de transformación de orgánicos para 2026, destinadas a la zona suroriente de la capital, y otras dos para 2027. El objetivo es que cada vez sea menor la necesidad de transportar los residuos a grandes distancias y que, eventualmente, cada demarcación pueda contar con su propia infraestructura para producir composta.

El Gobierno también informó sobre un programa de renovación del parque vehicular de recolección. Para ello, se destinaron 200 millones de pesos en el presupuesto enviado al Congreso local, los cuales servirán para adquirir camiones nuevos.

Bajo este esquema, por cada unidad que compren las alcaldías, la administración central entregará otra, lo que representa un paquete total cercano a 500 millones de pesos en dos años.

La campaña se enmarca dentro de la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), un organismo encargado de unificar la planeación normativa y la ejecución operativa del manejo de los desechos.

Con ello se busca consolidar un sistema más eficiente, que abarque desde la separación en la fuente hasta el aprovechamiento final y el impulso a la economía circular en la ciudad.

Educación ambiental y movimiento social para cambiar hábitos

La estrategia gubernamental se acompañará de un despliegue de educadores ambientales que recorrerán colonias, escuelas y espacios públicos para enseñar a la población cómo clasificar los residuos y por qué esta acción incide en la protección del medio ambiente.

La instrucción es convertir el proceso en un hábito cotidiano, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, quienes se espera que jueguen un papel central corrigiendo prácticas dentro de los hogares.

La campaña se difundirá mediante radio, televisión, redes sociales, espacios públicos y materiales educativos. La autoridad señaló que la intención es instaurar un nuevo sentido común entre la población, similar a otros cambios sociales que lograron transformaciones permanentes, como el uso obligatorio del cinturón de seguridad o los espacios libres de humo.

En este contexto, el Gobierno indicó que la palabra “basura” será sustituida por “residuos”, con el fin de destacar que gran parte de ellos tiene valor y puede reincorporarse a ciclos productivos.

Según los datos presentados, 22 por ciento de lo que se genera corresponde a desechos inorgánicos reciclables como plástico, cartón, vidrio, textiles o metales. Otro 22 por ciento está compuesto por inorgánicos no reciclables, entre ellos pañales, toallas sanitarias, colillas de cigarro o papel higiénico, que requieren manejo diferenciado para evitar riesgos a los trabajadores de limpia.

Como parte de la presentación, se realizó un recorrido por el Mercado del Trueque, iniciativa que permite intercambiar materiales reciclables por productos agrícolas, plantas o artículos de uso cotidiano. Con ello se busca reforzar la idea de que los residuos poseen un valor económico y ambiental cuando se entregan de manera adecuada.

El Gobierno informó también que este movimiento social busca evitar que los residuos terminen obstruyendo el drenaje o contaminando áreas naturales, lo cual fue un factor que agravó las inundaciones durante las lluvias recientes. La separación adecuada permitirá un manejo más seguro para los trabajadores de recolección y facilitará el aprovechamiento de materiales.