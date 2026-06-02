Policías y personal de seguridad evitan intento de autolesión en la colonia Portales Oriente

Elementos de la estrategia de seguridad Blindar BJ360° y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron para evitar que un hombre atentara contra su integridad física en la colonia Portales Oriente, en la alcaldía Benito Juárez.

Los cuerpos de seguridad acudieron a la esquina de las calles Municipio Libre y Plutarco Elías Calles tras recibir un reporte de emergencia. En el lugar localizaron a un hombre de aproximadamente 55 años de edad, quien presuntamente se encontraba en una situación de riesgo.

También se informó que, en coordinación, realizaron acciones para resguardar al individuo y evitar que se causara daño. Testimonios de vecinos refirieron que el hombre habría transitado por las azoteas de distintos inmuebles de la zona antes de la intervención.

Posteriormente, personal médico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) brindó atención al hombre y determinó su traslado al Hospital Gregorio Salas para recibir valoración y atención especializada.