Confirma SSC 4 policías lesionados durante manifestaciones de la CNTE

SSC Titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho. (Adrián Contreras)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que cuatro policías fueron lesionados durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado 1 de junio.

El día de los hechos, un grupo de personas ajenas al magisterio destrozaron la entrada de la Torre Bienestar, golpearon una grúa de la Subsecretaría de Control de Tránsito y se lanzaron en contra de las vallas colocadas en el primer cuadro del Centro Histórico, las cuales trataron de derribar con mazos, tubos y palos.

En el cruce de las calles 20 de noviembre y Venustiano Carranza, dicho grupo lanzó cohetones y piedras contra los policías, donde cuatro agentes de la SSC resultaron heridos.

Tres de los policías fueron atendidos en el lugar, mientras que otro fue llevado a un hospital, donde más tarde fue dado de alta.

Para continuar con las agresiones, el grupo intentó tomar un camión de basura de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual iba a ser utilizado para abrirse paso hacia el Zócalo capitalino, hecho que fue impedido por personal de limpieza que desconectó una manguera de aire del motor para impedir su desplazamiento.

Mencionó que la policía capitalina no fue instruida para agredir a los maestros que han tomado las calles de la Ciudad de México para realizar múltiples manifestaciones.

Vázquez Camacho detalló que tras videos en los que se muestran objetos arrojados a los manifestantes, en ningún momento la policía tuvo la instrucción de violentar al magisterio.

Por lo tanto, subrayó, la institución personal de la Dirección General de Asuntos Internos, así como de Derechos Humanos, se iniciaron carpetas de investigación administrativa para verificar el actuar de los policías y determinar si existieron conductas contrarias, que hayan vulnerado los derechos de los manifestantes.

Asimismo, el jefe de la policía se comprometió a colaborar con las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía capitalina, en relación a dos personas que resultaron lesionadas durante las protestas.

De acreditar alguna responsabilidad, anunció, se sancionará a cualquier persona que haya incurrido en conductas fuera de la norma, lo que incluye su suspensión o remoción del cargo.

Al tomar la palabra, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que confía en que previo al inicio del mundial de la FIFA — 11 de junio — se logren los acuerdos solicitados por el magisterio y el evento deportivo se pueda desarrollar sin afectaciones.