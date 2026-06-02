Por pintar de morado y repintar de amarillo, MC presenta denuncia por uso indebido de facultades y mal uso de recursos

Fue el diputado Royfid Torres quien presentó la denuncia ante la Contraloría (Jennifer Garlem)

“Señora Clara Brugada, ¿Cuánto costó pintar de morado? ¿Cuánto costó regresar (lo pintado) al color amarillo? que es el que debe de ser siempre; ¿quien autorizó pagar dos veces al proveedor?”, cuestionó Salomón Chertorivski tras anunciar que Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Contraloría por el posible uso indebido de facultades y mal uso de recursos públicos en las obras realizadas para el Mundial.

Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, consideró que se trata de un despilfarro que la jefa de gobierno está haciendo, porque está “jugando a las pinturas en una Ciudad que se está cayendo a pedazos”.

“Tiene un Metro colapsado, calles inundadas, hoyos, baches y bloqueos, pero la señora Brugada está gastando muy feliz el dinero en pintar de color morado y luego pintar de amarillo. Eso no es un tropiezo, es incompetencia y se tiene que explicar”, afirmó.

Además indicaron que al pintar de morado los dispositivos de control de tránsito se violaron las normas de protección civil sin importar “el cómo, o el para qué. Y sobre todo, no importó cuidar la vida de las personas que estás ciudad”, comentó.

El coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, Royfid Torres González, indicó que desde su partido se realizarán diversas acciones para contrarrestar las eventualidades que “a diario parecen los habitantes de la ciudad, por la falta de decisiones acertadas y buen gobierno”.

Se violó el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito

La diputada federal Laura Ballesteros señaló que el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito establece multas por no cumplir con las normas (entre ellas, la pintura).

“El Gobierno tiene mucho que decir al respecto porque estamos a punto de tener un Mundial y por eso seguramente están pintando ahora en reversa en manchas forzadas de amarillo los dispositivos de control de tránsito; las sanciones pueden ser desde multas en Umas, hasta procedimientos penales contra quienes resulten responsables”, afirmó.

Proveedor, es socio

Los integrantes del partido también señalaron que el proveedor que acompaña las obras, “es consentido” de la hoy mandataria local ya que se le han entregado varios contratos que suman la cantidad de 250 millones de pesos, sin respetar los tabuladores de la capital, sin concurso y sin explicación. Por ello, señalaron que se trata de un “socio”.

La denuncia presentada ante Contraloría específica que, a partir de las acciones de intervención en el entorno urbano con motivo de la celebración de la Copa Mundial en la Ciudad de México, se han vulnerado diversos principios que rigen su actuación como persona servidora pública, específicamente, los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que deben observarse en el ejercicio de los recursos públicos, en perjuicio al derecho humano a la buena administración de las y los capitalinos.

CDMX, no está lista para el Mundial

Royfid Torres lamentó que a escasos días del Mundial persisten problemáticas como bloqueos de la CNTE en el primer cuadro de la ciudad y en otros sitios de la capital, obras inconclusas en la Línea 2 del Metro, en la Calzada de Tlalpan e incluso la inundación en Cuajimalpa la noche del 1 de junio.

“Lo que hoy pasamos acá en el centro es parte de una situación laboral que no se ha podido resolver a los maestros desde hace algunos años, que les prometieron en campaña y que no les cumplieron cuando llegó a la presidencia.

“Hoy los que pagamos las consecuencias somos los chilangosy chilangas, somos los que menos le importamos al gobierno de la ciudad porque si no, no estaría la Línea 2 como está, el Centro Histórico como se encuentra cerrado y ayer una lluvia en la zona de Cuajimalpa inundó avenidas y calles. Si les importáramos no pasaría eso”, sentenció.