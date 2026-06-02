CDMX anuncia el Desfile Mundialista: ¿Cuándo empieza y cómo será?

Desfile Mundialista Clara Brugada anuncia el Desfile Mundialista con carros alegóricos, evento inspirado en México y el futbol (CUARTOSCURO)

La fiebre por el Mundial 2026 sigue teniendo fuerza en la capital del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, oficialmente presentó las especificaciones acerca del Desfile Mundialista, dentro del marco de los preparativos para la gran fiesta de futbol, cuya celebración está pensada para animar el ambiente durante el mundial.

El evento destaca por fusionar de manera única la cultura de México con el entusiasmo deportivo, celebrando que el país será una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

Fecha, horario y ruta del Desfile Mundialista

Para que vayas preparando la agenda, estos son los datos para asistir al recorrido.

La fecha que da inicio al desfile será el sábado 13 de junio de 2026, con un horario programado de las 13:00 h. La ruta donde se llevará a cabo es a partir de la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, evento donde se concentrarán las principales dinámicas para los aficionados.

Festivales Futboleros: pantallas en las 16 alcaldías

Además del desfile, la jefa de Gobierno anunció la instalación de los Festivales Futboleros, espacios públicos donde se transmitirán de manera gratuita los partidos del Mundial.

Cada una de las 16 alcaldías contará con una sede oficial:

Miguel Hidalgo- Bajo Puente Tacuba

Tláhuac- Bosque de Tláhuac

Gustavo A. Madero- Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco- Deportivo Leandro Valle

Milpa Alta- Deportivo San Francisco Tecoxpa

Cuajimalpa- Deportivo San Mateo Tlaltenango

Tlalpan- Deportivo Vivanco

Xochimilco- Deportivo Xochimilco

Coyoacán- Parque de la Consolación

Álvaro Obregón- Parque La Bombilla

Benito Juárez- Parque Las Américas

Azcapotzalco- Parque Tezozómoc

Cuauhtémoc- Plaza Garibaldi

Magdalena Contreras- Unidad Independencia

Venustiano Carranza- Utopía Eduardo Molina

Iztapalapa-Utopía Meyehualco y Central de Abasto

Carros alegóricos y leyendas del futbol

El desfile contará con un despliegue impresionante, que rendirá homenaje a las 48 selecciones que están dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

Entre los principales atractivos que se podrán ver en los bloques temáticos se encuentran:

El carro alegórico que rinde homenaje a los jugadores fallecidos, pero que han dejado un legado en la historia del futbol, mediante una ofrenda del Día de Muertos, la nostalgia dedicada a los mundiales de México entre 1970 y 1986.

También contará con el espectáculo aéreo, donde habrá globos inspirados en las mascotas que han sido parte representativa de cada Copa del Mundo, mencionando también que habrá un bloque de ciclistas portando las banderas de las naciones de este mundial.