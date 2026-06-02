El Edomex presenta estrategias de seguridad, promoción turísticas y bienestar animal con motivo del Mundial 2026

El Estado de México también se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo del Mundial de Fútbol 2026; aunque la entidad mexiquense no será para de las sedes nacionales donde se disputarán los partidos de la Copa futbolera, sí tendrá un papel importante: albergará el próximo jueves 4 de junio el llamado “partido de despedida” de la Selección mexicana en el Estadio Nemesio Diez; será una importante puerta de entrada a la Ciudad de México al contar con los Aeropuertos Felipe Ángeles y el de Toluca; y será la opción turística más cercana a la capital para que los visitantes puedan conocer en poco tiempo.

Por ello, el gobierno de la entidad presentó las acciones turísticas, culturales, de bienestar animal y de seguridad que implementarán en este periodo mundialista como parte de la estrategia denominada “Estadio de México, destino futbolero”.

El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo afirmó que ya está listo el operativo para el partido que se realizará el próximo jueves en la noche entre México y Serbia para el que se espera una ocupación de 28 mil asistentes, por lo que habrá un despliegue de cerca de mil 700 efectivo por parte del gobierno estatal.

Además de los asistentes al estadio, se contempla una concentración de entre 6 mil y 10 mil aficionados a las afueras del Nemesio Diez, en consecuencia se activará el protocolo de seguridad federal Kukulcan con el fin de desplegar a elementos de la Guardia Nacional en el lugar. El secretario afirmó que, con el fin de evitar cualquier clase de incidente, al interior del inmueble habrá presencia de la policía estatal y de la Guardia Nacional.

Con el fin de salvaguardar las carreteras que conectan al Edomex con la capital, se desplegará un protocolo con la participación de mil 500 efectivos para cubrir todo ele evento deportivo y 238 unidades para resguardar el arribo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Turismo y derrama económica

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que gracias a la infraestructura de transporte y conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México, se abre la puerta para que los visitantes que lleguen a la sede mundialista puedan disfrutar la oferta turística y comercial que ofrecen los mexiquenses por medio de los aeropuertos, así como del Tren Insurgente y del Tren Felipe Ángeles.

Asimismo se espera una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos, la mayor parte se concentrará en la demanda de restaurantes, hoteles, servicios de aeropuertos y centros de entretenimiento; se contará con 10 mil 600 unidades económicas dedicadas a servicios turísticos y más de 25 mil unidades para entretenimiento.

En materia de turismo se tiene planeada una estrategia especial dando a conocer la ruta del mezcal y la ruta de la flor en el Estado de México para resaltar la importancia del sector agropecuario del cual el Estado de México es líder a nivel nacional. Recientemente la entidad tuvo la denominación de origen del mezcal entonces estas serán las primeras experiencias de la ruta del mezcal en el sur del estado para darle dinamismo económico turístico, social y cultural.

Bienestar animal

La Directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, Alma Diana Tapia Maya, destacó que se hará llegar al Mundial el tema de la adopción de seres sintientes siguiendo la estrategia “la mejor jugada es adoptar” que se ha impulsado en la temporada de juego del Club Toluca y que se replicará en el partido de México contra Serbia realizando una vuelta olímpica con los animales rescatados en el estadio.