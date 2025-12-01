Balacera en Plaza Arkana deja dos muertos y un herido en Cuautitlán Izcalli

Una fuerte balacera registrada la tarde de este lunes en Plaza Arkana, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dejó dos personas sin vida y al menos un herido, de acuerdo con los primeros reportes policiacos. El ataque ocurrió dentro de una lavandería del complejo, lo que provocó momentos de tensión y alarma entre clientes y trabajadores.

Primeros detalles de la agresión

Los hechos se reportaron cerca de las 17:00 horas, cuando sujetos armados ingresaron a la lavandería y dispararon contra un empleado, quien murió en el lugar. Otra persona resultó lesionada durante la agresión. Testigos alertaron a las autoridades, lo que generó una inmediata movilización de patrullas y servicios de emergencia.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a personas corriendo y buscando refugio mientras los cuerpos de seguridad acordonan la zona. Tras el ataque, los agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta, según testimonios recopilados en el sitio.

Las autoridades mantienen el área asegurada mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Hasta ahora, no se han revelado las identidades de las víctimas ni se ha informado sobre posibles detenidos relacionados con el ataque.

Este incidente vuelve a encender las alarmas entre los habitantes del municipio, ya que espacios comerciales y de convivencia familiar se están viendo afectados por hechos de violencia de alto impacto.