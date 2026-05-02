IMSS pone a prueba la capacidad de respuesta ante emergencia química en Magdalena de las Salinas

Macrosimulacro por emergencia química Se movilizaron más de 460 servidores públicos en Gustavo A. Madero permitiendo que el ejercicio mida los tiempos de reacción, coordinación y atención médica ante un escenario crítico.

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, conocida como Magdalena de las Salinas, participó en un macrosimulacro de emergencia mayor junto con la alcaldía Gustavo A. Madero, en un ejercicio que puso a prueba la capacidad de respuesta ante un incidente químico de gran escala.

El simulacro se basó en una fuga de gas cloro y reunió a 460 servidoras y servidores públicos de distintas dependencias. Dentro del hospital, más de 120 trabajadores fueron desplegados en equipos para atender cada fase del proceso, desde la descontaminación hasta la atención de pacientes en estado crítico.

Las brigadas se organizaron por funciones. Personal de Higiene y Limpieza instaló una carpa para descontaminar a los afectados, mientras que Enfermería se encargó del aseo de pacientes y la valoración inicial junto con médicos.

Camilleros realizaron traslados internos y el grupo de Choque, integrado por especialistas, atendió los casos más graves.

En el ejercicio participaron también elementos de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Protección Civil, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Cruz Roja, el C5, así como unidades del IMSS, Issste, IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, lo que permitió reforzar la coordinación entre distintas instituciones.

La directora de la UMAE, Fryda Medina Rodríguez, explicó que este tipo de simulacros ayudan a medir cómo operan los servicios en condiciones cercanas a la realidad.

Señaló que una exposición a gas cloro puede provocar quemaduras e intoxicación por inhalación, lo que obliga a tomar decisiones rápidas sobre clasificación de pacientes y rutas de atención.

Al finalizar la actividad, la funcionaria pidió a la ciudadanía apoyar en situaciones reales, como ceder el paso a ambulancias que trasladan pacientes graves, y tener paciencia en áreas de Urgencias, donde la atención depende de la gravedad de cada caso.

Por su parte, el encargado de la Dirección Médica del hospital, Jorge Aguilera López, destacó que la valoración prehospitalaria es clave en este tipo de escenarios, ya que permite definir a dónde debe ser trasladado cada paciente para recibir atención adecuada. “Se trata de que el paciente llegue al lugar correcto en el momento adecuado”, explicó.

El especialista también subrayó que estos ejercicios sirven para detectar áreas de mejora y reforzar la preparación del personal, además de recordar que cada tipo de emergencia requiere una respuesta distinta según su origen.

Durante el simulacro estuvieron presentes autoridades del IMSS como Elizabeth Hernández Borges, de Protección Civil, y Juan Carlos Sánchez Echeverría, representante del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, quienes reconocieron el trabajo del personal y la importancia de mantener capacitación constante.

Coincidieron en que este tipo de prácticas no solo fortalecen la capacidad institucional, sino que también ayudan a mejorar la seguridad de la población ante posibles contingencias que, tarde o temprano, pueden ocurrir.