Escapadas de Navidad: 7 Pueblos Mágicos cerca de CDMX con hospedaje por menos de 1,000 pesos Conoce cuáles son los mejores lugares para pasar las fiestas decembrinas FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Saúl López)

Inicia diciembre y muchas personas aprovechan esta época del año para tomarse unas pequeñas vacaciones en familia, con amigos o en pareja. Si quieres una escapada navideña sin gastar de más, estos Pueblos Mágicos cerca de la CDMX son la opción perfecta.

A pocas horas de la Ciudad de México encontrarás destinos llenos de ambiente navideño y con climas fríos ideales para estas fechas, en donde podrás descansar, tomarte fotos y probar la comida típica y disfrutar de la Navidad.

Lo mejor de todo es que podrás encontrar hospedajes desde menos de $1,000 pesos por noche, perfectos para un viaje rápido, romántico o en familia sin salir de tu presupuesto.

Aquí te compartimos siete opciones imperdibles para disfrutar la Navidad sin irte lejos de la Ciudad de México y sin gastar una fortuna.

Chignahuapan, Puebla

A 2 horas y 30 minutos de la Ciudad de México, podrás encontrar este Pueblo Mágico ubicado en Puebla, característico por su clima frío, sus aguas termales, su pan de queso y sus talleres de esferas.

Otro de sus grandes atractivos son sus fábricas de esferas, en donde cada esfera está hecha con la técnica de vidrio soplado y donde también encontrarás artesanos, por lo que la variedad de esferas es inmensa.

Además, durante tu visita también podrás pasear por la plaza principal, que durante diciembre se encuentra adornada con luces y decoraciones navideñas para tomarte fotos y disfrutar de esta temporada.

Los costos por habitación suelen ir desde los $600 pesos por noche hasta los $900, mientras que las comidas y el costo por actividades igual son económicas.

Amecameca, Estado de México

Este destino turístico se encuentra a 1 hora y 9 minutos de la Ciudad de México y, a pesar de su cercanía con la ciudad, es el lugar perfecto para que disfrutes de una imagen única de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl debido a su cercanía con ellos.

En diciembre, se pinta de colores con luces navideñas, donde además podrás disfrutar de actividades como el Bosque de los Árboles de Navidad, en los cuales podrás escoger y cortar tu propio árbol de Navidad.

Los precios de hospedaje pueden ir desde los $500 hasta los $1,000 pesos, dependiendo de los servicios incluidos. Mientras que los costos de alimentos y actividades suelen variar según el tipo.

Tlalpujahua, Michoacán

Este Pueblo Mágico se encuentra a 2 horas y 15 minutos de la Ciudad de México, pero su distancia vale completamente la pena, pues al llegar te encontrarás con la famosa Casa de Santa Claus y la Villa de Santa Claus, las cuales se caracterizan por ser unas casas pintadas de forma navideña; además, también podrás disfrutar de talleres de esferas.

Sus habitaciones por noche suelen ser económicas a moderadas, pues es un destino pequeño y no demasiado turístico, con precios desde los $600 pesos por noche.

Atlixco, Puebla

Este lugar se encuentra a 2 horas y 30 minutos de la Ciudad de México, ubicado en el estado de Puebla. Al llegar, te encontrarás con uno de los destinos navideños por excelencia, debido a su tradicional Villa Iluminada, con pasillos de luces, puestos de comida y espectáculos nocturnos. Además, podrás comprar nochebuenas frescas y disfrutar de ponche y artesanías de temporada.

Una habitación suele constar desde $800 pesos hasta $1,200 por noche. Mientras que los gastos por comida suelen ser de entre $350 y $600 pesos.

Valle de Bravo, Estado de México

A 2 horas de la Ciudad de México, encontrarás este lugar rodeado de bosque y clima fresco, que en diciembre se caracteriza por su mercado navideño, mientras que, para ir acorde a la temporada, te podrás hospedar en cabañas con chimenea y disfrutar de veladas junto al lago.

Las cabañas pequeñas suelen costar entre $900 y $1,400 por noche. Mientras que los precios relacionados con alimentos son desde $400 por persona.

Zacatlán, Puebla

Este Pueblo Mágico se encuentra a 2 horas y 40 minutos de la Ciudad de México y se caracteriza por su Festival de la Navidad, el cual incluye desfiles, figuras luminosas, venta de manzanas caramelizadas, pan recién horneado y bebidas calientes típicas de la región. También podrás recorrer sus sidrerías artesanales y probar productos de temporada.

En relación con el hospedaje, aproximadamente te gastarás entre $700 y $1,000 pesos por noche.

Tepoztlán, Estado de México

A 1 hora y 10 minutos de la CDMX, en este lugar podrás disfrutar durante diciembre de su mercado navideño, el cual se llena de artesanías, ponche, buñuelos, velas y regalos hechos a mano. Además, encontrarás pastorelas tradicionales y caminatas mañaneras hacia el Tepozteco para disfrutar el clima frío.

El hospedaje suele ir desde los $800 y $1,200 por noche. Mientras que el gasto promedio diario puede ser de $350 a $650 por persona.