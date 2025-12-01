Nezahualcóyotl reafirma compromiso con la transformación durante acto público en la Explanada Municipal

El municipio de Nezahualcóyotl reafirmó su compromiso con la transformación y el fortalecimiento de los gobiernos humanistas durante un evento realizado en la Explanada del Palacio Municipal, donde autoridades municipales, estatales y federales se reunieron para destacar los avances logrados en los últimos años y delinear los retos por venir.

Durante el acto, el alcalde expresó que Neza se encuentra en el camino correcto para continuar impulsando cambios profundos en beneficio de sus habitantes. Subrayó que los avances alcanzados han sido posibles gracias al trabajo coordinado con los gobiernos de la Cuarta Transformación, encabezados a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el Estado de México por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El mensaje principal giró en torno a la continuidad de un proyecto que prioriza el bienestar, la justicia social y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias. “Estamos en el camino correcto para seguir trabajando por la transformación de nuestro municipio”, señaló el edil, al reafirmar que Nezahualcóyotl seguirá siendo un referente de gobiernos humanistas.

La presencia de autoridades de los distintos niveles de gobierno reforzó el carácter institucional del evento. Entre las personalidades asistentes estuvieron senadores, diputadas y diputados, alcaldesas y alcaldes de municipios vecinos, así como representantes de dependencias estatales y federales. Todos ellos coincidieron en la importancia de mantener un trabajo conjunto para atender las necesidades de la población y consolidar los avances logrados.

Uno de los momentos destacados fue la participación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien acompañó al alcalde en esta jornada considerada significativa para la administración municipal. El edil agradeció su presencia y el respaldo que el gobierno estatal ha brindado en temas como seguridad, infraestructura, desarrollo social y programas para el fortalecimiento comunitario.

Asimismo, el alcalde agradeció a las vecinas y vecinos que se dieron cita en la Explanada del Palacio Municipal, resaltando que la participación ciudadana es esencial para consolidar la transformación del municipio. Reconoció que aún existen desafíos importantes por atender, pero enfatizó que el gobierno municipal no se detendrá y seguirá impulsando acciones para mejorar los servicios públicos, la conectividad, la movilidad y las condiciones de vida en general.

El evento cerró con un llamado a mantener la unidad y a continuar trabajando bajo el lema “Por Amor a Neza”, que se ha convertido en una expresión que resume el espíritu de compromiso del gobierno local con la comunidad.

Con este encuentro, el municipio reafirma su intención de seguir construyendo un Nezahualcóyotl más justo, seguro y próspero, apoyado en los principios de la Cuarta Transformación y en la estrecha colaboración entre ciudadanía y autoridades.