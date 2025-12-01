Noviembre 2025: mes con menos víctimas de homicidio doloso desde 2017

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), noviembre de 2025 se convierte en el mes con menos víctimas de homicidios dolosos desde 2017.

Esto como resultado de las estrategias de seguridad en las que trabaja a diario la Mesa de Paz encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En #Nezahualcóyotl encabecé la Mesa de Paz en la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que este noviembre fue el mes con menor incidencia de homicidio doloso que se tiene registrado. Seguimos sumando esfuerzos por la paz y tranquilidad de las y los mexiquenses. #ElPoderDeServir”, comentó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Entre enero a noviembre del año presente hubo una reducción mensual de entre el 25 y 45 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que confirma que el trabajo entre los tres niveles de gobierno en cuanto a la seguridad ha logrado cambios estructurales.

De esta manera se logaron evitar repuntes significativos de este delito, ahora con un promedio diario aproximado de menos del 50 por ciento.

De igual forma, es importante mencionar que lo acumulado anual de homicidios dolosos de 2025 es el menor desde el 2017. Lo que muestra resultado de operativos, programas, equipamiento y capacitación a policías, mayor tecnología, la denuncia ciudadana, la atención a víctimas y seguimiento de casos.