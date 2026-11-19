Agreden a reportera y camarógrafo del noticiero de Paola Rojas durante transmisión en vivo Reportera y camarógrafo del noticiero de Paola Rojas fueron agredidos durante la cobertura de una denuncia ciudadana (Andrea Murcia Monsivais, Imagen TV)

Durante la cobertura de una denuncia ciudadana, una reportera y un camarógrafo del noticiero de la periodista Paola Rojas fueron intimidados en una transmisión en vivo.

El incidente ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde reportaron que también ocurrieron agresiones físicas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con el video del reportaje, mientras una persona denunciaba que un camión de transporte público obstruía su entrada que le impedía maniobrar adecuadamente su vehículo, el dueño de camión junto a su pareja aparecieron en la toma.

Posteriormente, la mujer comenzó a jalar a la reportera Kariana Colmenero mientras ella decía “no puede jalar así”; al mismo tiempo, el conductor del camión urbano le dirigía unas palabras a Gustavo, el ciudadano denunciante de la obstrucción de su cochera.

Unos par de segundos después, la reportera y el camarógrafo, Jonathan, comenzaron a ser agredidos. Los incidente ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, entre las calles Distrito Federal y Jalisco.

Testimonio de la agresión

Tras el incidente, ambos se presentaron en el noticiero para dar su testimonio, donde Kariana cuenta que después de cortar la transmisión salieron muchas personas, “a mi me jalonearon, a mi compañero Jonathan le golpearon, […] me quitaron el celular”.

Comentó que tenían miedo, ya que estaban en una zona muy marginada de la Ciudad de México. Asimismo, Kariana cuenta que solicitaron ayuda al 911, pero los elementos de seguridad no llegaron al lugar.

Paola Rojas lamenta los hechos

Por su parte, la periodista Paola Rojas lamentó las agresiones que recibieron ambos, además de la falta de policías que no llegaron a lugar. El camarógrafo informó que se encuentran bien, y que son cosas que pueden llegar a pasar en el trabajo, ante esto Rojas añadió, “no tendría por qué serlo”.

“Lo lamento mucho y lamento mucho sí, que estén así de expuestos todos lo colegas periodistas en este país que no nos garantiza de ninguna manera la seguridad”, expresó Paola Rojas en su noticiero.

Finalmente, agradeció a ambos y celebró que los dos estuvieran bien.