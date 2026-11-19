La iniciativa Gallinas en Casa CDMX forma parte del programa Casa Ecológica por parte del Gobierno de la CDMX.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Alejandra Barrales, calificó de “ocurrencia” y “burla” el programa Gallinas en Casa, anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para entregar paquetes de 15 gallinas ponedoras a familias que cuenten con espacio suficiente para criarlas y producir huevo para autoconsumo mientras la capital sufre de infinidad de problemas en materia económica, inseguridad, movilidad, agua, baches.

La legisladora cuestionó que, frente a las dificultades económicas que enfrentan los hogares capitalinos, el gobierno de la Ciudad de México plantee este tipo de alternativas, en lugar de impulsar soluciones que atiendan de fondo el encarecimiento de los productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo de la población.

“Es muy lamentable escuchar en voz de la jefa de Gobierno un planteamiento de esta naturaleza, porque se trata de tomarnos en serio la problemática económica de las familias capitalinas”, sostuvo.

Barrales consideró que propuestas como la crianza doméstica de gallinas subestiman la inteligencia de los habitantes de la capital y representan una falta de sensibilidad ante las necesidades económicas de la población.

“Cuando uno oye este tipo de ocurrencias, porque para mí la verdad es que no merece otro calificativo, nos parece que se está lastimando la inteligencia de la gente, de los capitalinos. La gente no se merece eso”, afirmó.

La senadora de Movimiento Ciudadano insistió en que las autoridades deberían concentrarse en buscar alternativas distintas para enfrentar las dificultades económicas de las familias, en lugar de presentar iniciativas que, desde su perspectiva, no responden a la dimensión del problema.

“Debiéramos de estar buscando otras alternativas cuando hablamos de soluciones económicas”, expresó.

Incluso, Barrales consideró que profundizar en la discusión sobre el programa podría significar entrar en una provocación, y reiteró su rechazo a la propuesta gubernamental, a la que calificó como una burla para los habitantes de la capital.

Las críticas de la legisladora se producen luego de que Clara Brugada anunciara el pasado martes el programa Gallinas en Casa, como parte de la estrategia Casa Ecológica, mediante el cual se contempla entregar paquetes de 15 gallinas ponedoras, alimento para el primer mes y asesoría técnica para las personas beneficiarias.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gobierno capitalino, cada ave podría producir aproximadamente un huevo al día durante su etapa de postura, por lo que una familia podría obtener potencialmente hasta 15 huevos diarios, dependiendo de las condiciones de crianza y de las características de las gallinas.

El objetivo principal es que los hogares produzcan parte del huevo que consumen y reduzcan sus gastos en la compra de este alimento.

En caso de generar excedentes, las familias tendrían la posibilidad de intercambiarlos o comercializarlos a pequeña escala.

El programa estará dirigido principalmente a familias de zonas rurales de la Ciudad de México, aunque también podrán participar habitantes de áreas urbanas que dispongan de condiciones adecuadas para la crianza de las aves.

Entre los requisitos anunciados se encuentra contar con al menos 10 metros cuadrados para instalar un corral, disponer de un espacio protegido y cercado para evitar ataques de otros animales, así como asumir el compromiso de alimentar a las gallinas, mantener limpio el lugar y seguir las recomendaciones del personal técnico.

Sin embargo, para Barrales, este tipo de iniciativas no representa una respuesta adecuada a la problemática económica de las familias capitalinas, por lo que llamó implícitamente a las autoridades a plantear medidas de mayor alcance frente a las dificultades que enfrenta la población.