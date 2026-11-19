Corina, Misael Fragoso y Javier Mendoza

Gente identificada con Misael Fragoso, a El Borregas, detenido por extorsión, secuestro y despojo, realizaron un bloqueo por varias horas en la Vía Morelos, hecho que afectó a miles de familias del municipio de Ecatepec y de otras localidades.

Las personas se apostaron en los carriles de la importante vialidad a la altura de la estación 5 de Febrero del Mexibús, bajo el pretexto de protestar por la clausura del Centro Cívico Santa Clara Coatitla, aunque desde la detención de El Borregas, se han movilizado para buscar su liberación.

Misael Fragoso es hermano del ex regidor y dirigente sindical Guillermo Fragoso, actualmente prófugo de la justicia, buscado también por los delitos de secuestro, extorsión, despojo y otros.

Rodolfo Jimenez, es papá de Corina que son de los principales organizadores contra el Delegado, todos miembros de USON, aqui con Misael Fragoso

De acuerdo con reportes, los manifestantes estuvieron exigiendo la presencia de representantes del gobierno del Estado de México para dialogar y externar sus demandas.

Entre los supuestos quejosos se encontraba Corina “N”, identificada como parte del grupo de El Borregas, y su papá, Rodolfo Jiménez, todos ellos miembros del USON, una agrupación de actividades ilícitas que ha sudo combatida por las autoridades estatales.

Además, en el bloqueo estuvo Hortencia Ortiz Ortiz, a La Diabla, identificada por la Fiscalía de Justicia del Estado de Mexico como integrante de un grupo de choque.