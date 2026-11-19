Sorteo del servicio militar para jóvenes nacidos en 2008: fecha, horario y sedes en CDMX Algunas alcaldía de CDMX realizarán el sorteo del servicio militar para la clase de 2008 (Michael Balam Chan)

Para los jóvenes nacidos en 2008, este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del servicio militar en algunas alcaldía de la Ciudad de México.

Este trámite es obligatorio para los hombres mexicanos, por naturalización o nacimiento, que cumplen 18 años. Igualmente, las mujeres pueden participar de manera voluntaria y recibir su cartilla al final del adiestramiento militar.

¿Cuáles son las sedes y horarios para el sorteo en CDMX?

Hasta el momento, estas son las alcaldías y horarios confirmados para el sorteo del servicio militar de la Clase 2008 este domingo 22 de noviembre en Ciudad de México.

Álvaro Obregón : Cancha 1 de futbol, Deportivo Batallón de San Patricio. A las 7:00 horas .

: Cancha 1 de futbol, Deportivo Batallón de San Patricio. A las . Coyoacán : Explanada de la Alameda Sur. A las 8:00 horas .

: Explanada de la Alameda Sur. A las . Iztapalapa : Explanada de la alcaldía. A las 9:00 horas .

: Explanada de la alcaldía. A las . Miguel Hidalgo : Explanada cívica de la alcaldía. A las 7 :30 horas .

: Explanada cívica de la alcaldía. A las 7 . Tláhuac: Estacionamiento del edificio Cuauhtémoc, Nicolás Bravo. A las 8:00 horas.

Te recomendamos consultar el código de vestimenta de tu sede ya que puede llegar a variar. Por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo solicitó llevar ropa cómoda a sus asistentes.

¿Cuáles son los documentos necesarios para el trámite?

Para el sorteo del servicio militar es indispensable presentar: una identificación oficial o comprobante de registro; así como la precartilla, la cual es tramitada en la fase de alistamiento, esta sirve para registrar la asistencia y el resultado de la bola.

Recuerda presentarte con 15 o 30 minutos de anticipación al sorteo.

¿Qué significa cada bola del sorteo del servicio militar?

El sorteo se realiza mediante la extracción en tómbola de una bola; primero se lee el nombre completo de la persona, posteriormente se saca una bola que determina el servicio de esta y finalmente es anotado en su documentación. El sorteo cuenta con tres colores diferentes de bolas:

Bola blanca : adiestramiento con el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana.

: adiestramiento con el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana. Bola azul : adiestramiento con la Secretaría de Marina.

: adiestramiento con la Secretaría de Marina. Bola negra: a disponibilidad de la comandancia de la Zona Militar.

Para quienes resulten asignados en adiestramientos, el servicio inicia formalmente en enero de 2027 con sesiones sabatinas en horario de 7:00 a 13:00 horas.