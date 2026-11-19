Para los jóvenes nacidos en 2008, este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo el sorteo del servicio militar en algunas alcaldía de la Ciudad de México.
Este trámite es obligatorio para los hombres mexicanos, por naturalización o nacimiento, que cumplen 18 años. Igualmente, las mujeres pueden participar de manera voluntaria y recibir su cartilla al final del adiestramiento militar.
¿Cuáles son las sedes y horarios para el sorteo en CDMX?
Hasta el momento, estas son las alcaldías y horarios confirmados para el sorteo del servicio militar de la Clase 2008 este domingo 22 de noviembre en Ciudad de México.
- Álvaro Obregón: Cancha 1 de futbol, Deportivo Batallón de San Patricio. A las 7:00 horas.
- Coyoacán: Explanada de la Alameda Sur. A las 8:00 horas.
- Iztapalapa: Explanada de la alcaldía. A las 9:00 horas.
- Miguel Hidalgo: Explanada cívica de la alcaldía. A las 7:30 horas.
- Tláhuac: Estacionamiento del edificio Cuauhtémoc, Nicolás Bravo. A las 8:00 horas.
Te recomendamos consultar el código de vestimenta de tu sede ya que puede llegar a variar. Por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo solicitó llevar ropa cómoda a sus asistentes.
¿Cuáles son los documentos necesarios para el trámite?
Para el sorteo del servicio militar es indispensable presentar: una identificación oficial o comprobante de registro; así como la precartilla, la cual es tramitada en la fase de alistamiento, esta sirve para registrar la asistencia y el resultado de la bola.
Recuerda presentarte con 15 o 30 minutos de anticipación al sorteo.
¿Qué significa cada bola del sorteo del servicio militar?
El sorteo se realiza mediante la extracción en tómbola de una bola; primero se lee el nombre completo de la persona, posteriormente se saca una bola que determina el servicio de esta y finalmente es anotado en su documentación. El sorteo cuenta con tres colores diferentes de bolas:
- Bola blanca: adiestramiento con el Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana.
- Bola azul: adiestramiento con la Secretaría de Marina.
- Bola negra: a disponibilidad de la comandancia de la Zona Militar.
Para quienes resulten asignados en adiestramientos, el servicio inicia formalmente en enero de 2027 con sesiones sabatinas en horario de 7:00 a 13:00 horas.