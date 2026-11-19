Detenido Luis "N', alias "Corian". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Luis “N”, alias “Corian” de 44 años de edad, quien es líder de una célula delictiva ligada al grupo “La Familia Michoacana”.

“Corian” se dedica a los delitos de homicidio, extorsión en su modalidad de cobro de piso, robo de vehículo y narcomenudeo en la alcaldía Iztapalapa.

Tras indagatorias, los agentes ubicaron un inmueble que, posiblemente, era utilizado para almacenar y distribuir drogas.

Durante la intervención en el domicilio ubicado en la calle Cerrada Aztecas, colonia Barrio La Asunción, los oficiales detuvieron a “Corian”.

Además, aseguraron un arma de fuego larga, 97 cartuchos útiles, seis cargadores, 238 bolsitas con marihuana, 160 con aparente cocaína, 130 con metanfetamina y cuatro placas de chalecos balísticos.