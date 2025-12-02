Arrancan obras de más de tres millones de pesos en Texcoco

La inversión en centros comunitarios de San José Texopa y San Simón de más de tres millones de pesos representan un gran beneficio para la población.

Nazario Gutiérrez Martín, presidente municipal de Texcoco, acompañado por los integrantes del cuerpo de gobierno y directores de las diferentes áreas del gobierno municipal, dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de techumbre en el Centro Comunitario de San José Texopa.

Por su parte el primer delegado Feliz Tienda González representando a los vecinos de San José Texopa, agradeció a las autoridades por esta obra con la cual se verán beneficiados todos los habitantes del pueblo.

El Director de Obras Públicas Miguel Ángel Olivares Gálvez, explicó que en el centro comunitario se cubrirán 160 metros cuadrados con la construcción de techumbre. Asimismo, en el plan de trabajo se encuentra la instalación de iluminación en el área con una inversión total de un millón 497 mil 954 pesos.

La Secretaria del Consejo de Participación Ciudadana Lesli Michael Escovedo Pérez, agradeció en San Simón la obra, al mismo tiempo que le pidió a la población que sigan formando parte de acuerdos para solicitar obras que mejoren sus condiciones de vida.

En San Simón se dio inicio en el Centro Comunitario a los trabajos de rehabilitación de diversos espacios comunes, con una inversión de un millón 937 mil 002 pesos.

Gutiérrez Martínez, también reconoció el trabajo que llevan las autoridades auxiliares y recodó que durante un año de gestión se han llevado a cabo obras en todas las comunidades.

“Una adulta mayor que se acercó a agradecer la obra que se está realizando, nos dijo que: ”está usted reviviendo a Texcoco”, me dijo al agradecer los trabajadores de rehabilitación de fachadas en la cabecera municipal”, dijo el presidente.

Por último comentó que la obra en las comunidades continuara de acuerdo a las necesidades y señaló que con el trabajo que va de la mano gobierno y la comunidad se podrá tener una mejor calidad de vida en Texcoco.