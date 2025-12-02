Caen “El Cacas” y “El Pepe”, aliados del “Chori” de “La Unión Tepito”

Detenidos José Alberto Pérez y Luis Raúl Rivera. (SSC)

La policía capitalina detuvo a José Alberto Pérez Trejo de 25 años, alias “El Pepe” y a Luis Raúl Rivera González de 49 años de edad, alias “El Cacas”, quienes forman parte del grupo delictivo de “La Unión Tepito”.

Estos sujetos componen una facción liderada por “El Chori”, ---quien se encuentra preso --- dedicados a la extorsión de comerciantes y el robo a transeúnte en la colonia Centro, y en el Barrio de Tepito.

En el cruce de las calles de El Carmen y República de Colombia, “El Cacas” y “El Pepe” agredían físicamente a un comerciante y, entre su ropa, uno de ellos portaba un arma de fuego.

Los oficiales intervinieron y les hallaron el arma, un cargador metálico y dos cartuchos útiles, de la que no pudieron comprobar la legal posesión.

También les aseguraron 48 bolsas de plástico color negro que contenían crystal, 70 bolsas de plástico color amarillo con cocaína en polvo, 32 dosis de marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Una vez en el Ministerio Público, las autoridades identificaron que “El Pepe” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2006 por delitos contra la salud.

“El Chori”, máximo líder de la “Unión Tepito”

Eduardo Ramírez Tiburcio alias “El Chori”, el máximo líder de la “Unión Tepito”, fue detenido el 18 de marzo del 2024, en la zona de Picacho Ajusco, al sur de la capital.

“El Chori” era objetivo prioritario y de los criminales más buscados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El sujeto está relacionado a delitos de extorsión, secuestro, asesinatos, venta de droga y desapariciones, teniendo como centro de operaciones, varios domicilios de la calle República de Paraguay, en el Centro Histórico de la capital. Igualmente, se dedicaba a reclutar a jóvenes que desearan integrarse a las filas de la célula criminal tepiteña, a ellos, les entregaba armamento para que aprendieran el modus operandi de la Unión.

Para evitar ser reconocido, el sujeto cambió su apariencia, se dejó el pelo largo y la barba tupida; en el domicilio donde fue hallado, se encontraban su esposa e hijo.

Antes, en 2022, fueron capturados los padres del “Chori”. Alberto “N”, era el jefe de varias células delictivas dedicadas a la extorsión, clonación de tarjetas, invasión de predios, así como venta y distribución de droga en cuatro de demarcaciones más fue detenido en compañía de su colaboradora María del Rayo “N”.

En el inmueble se les aseguró 400 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, 15 equipos telefónicos y un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.