Calendario de verificación vehicular: ¿Qué autos deben verificar antes de que termine 2025 en CDMX y Edomex? (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, los vehículos deben aprobar la verificación de emisiones y la revisión de componentes de control ambiental dos veces al año.

Esta obligación aplica para todas las unidades, excepto aquellas que obtienen el holograma doble cero “00”, las cuales quedan exentas hasta por año y medio del programa de verificación vehicular.

Te compartimos cuáles son los automóviles que deberán verificar antes de que termine el año, de manera obligatoria, conforme al calendario de verificación vehicular de la CDMX y el Estado de México.

De igual forma, te diremos cuáles son los costos del trámite en cada entidad, para que evites multas.





¿Qué autos deben verificar antes de que termine 2025 en CDMX y Edomex?

Los vehículos matriculados en la Ciudad de México deben verificar conforme al color del engomado de circulación o al último dígito de las placas.

De acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el segundo semestre de 2025 en CDMX y Edomex, los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0, que no cuenten con holograma doble cero “00”, deberán verificar antes del 31 de diciembre de 2025.





Costos de verificación en CDMX y Edomex

En la CDMX, el costo por verificación es fijo y corresponde a $738 pesos, independientemente del holograma obtenido.

En el Estado de México, la cuota depende del holograma del vehículo, según la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica:

Hologramas 1 y 2: $453 pesos

$453 pesos Holograma 0: $566 pesos

$566 pesos Holograma 00: $1,131 pesos

$1,131 pesos Vehículos exentos: trámite gratuito

En caso de verificación extemporánea en el Estado de México, la multa será de $3,394 pesos, y el vehículo no podrá circular en la entidad.