¿Cuándo arranca la Verbena Navideña 2025 en el Zócalo de la CDMX? Fecha, horario y sede. Todo lo que debes saber para vivirla al máximo

La tradicional Verbena navideña 2025 ya tiene fecha, hora y lugar. Como cada año, este evento se perfila como uno de los favoritos para las familias mexicanas que deseen compartir un momento de unión, diversión y mucha “magia de Navidad”.

¿Cuándo y dónde será la Verbena Navideña 2025?

La Verbena Navideña se realizará como de costumbre en el Zócalo capitalino, y abrirá sus puertas del 20 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026.

¿Qué hay en la Verbena Navideña 2025?

El evento cubrirá por completo la Plaza de la Constitución, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México y, basándonos en lo que se ha ofrecido años pasados, podría contar con:

Talleres

Pastorelas

Conciertos

Área de comida

Venta de artesanías

Nacimiento monumental

Árboles de Navidad gigantes

Si aún no tienes plan, reserva alguno de estos días y vivir una experiencia para toda la familia con entretenimiento económico o hasta gratis.

La Verbena Navideña 2025 es un espacio para reconectar con la ciudad y sus tradiciones, ideal para salir de la rutina y activar tu espíritu navideño.