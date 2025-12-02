Declaran el 25 de enero como Día de los bomberos en la CDMX

Declaran 25 de enero como Día de la Bombera y el Bombero en la CDMX

El Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa para declarar el 25 de enero como el “Día de la bombera y el bombero en la Ciudad de México”, lo anterior, en reconocimiento a la labor heroica que realizan todos los días mujeres y hombres para salvaguardar la vida de los habitantes, visitantes y seres sintientes en la capital del país.

El diputado morenista Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, destacó dijo que esta propuesta reconoce a una de las instituciones más nobles, queridas y admiradas por la ciudadanía, cuyas acciones expresan que la grandeza del servicio público se construye con hechos, disciplina y valor.

Además señaló que se trata de una propuesta que honra el origen de quienes han sostenido la seguridad y vida en la ciudad; retoma el decreto emitido por el presidente Ignacio Comonfort el 25 de enero de 1856, con lo cual creó un grupo dedicado a atender emergencias bajo el nombre de Zapadores Bomberos, dando origen al primer equipo de personas que brindarían atención a los habitantes de aquella época.

Resaltó que hoy en día, esta institución cuenta con más de 350 mujeres que contribuyen invaluablemente en la protección civil.

Comentó que se trata de un homenaje a las personas caídas en el cumplimiento de su deber, como en los casos históricos del incendio ocurrido en la ferretería “La Sirena” y el sucedido en la Cineteca Nacional en 1982, donde se perdió un gran acervo cultural.

El legislador también destacó diversos acontecimientos que han marcado la historia de la capital del país donde han intervenido las y los bomberos, como los sismos de septiembre de 1985 y 2017.

“Nombrar este día como ‘Día de la Bombera y el Bombero’ no es un detalle menor. Lo que se nombra, se reconoce, y lo que se reconoce, se visibiliza. Con ello, este Congreso reconoce la presencia, la fortaleza y la contribución invaluable de las mujeres en la protección civil de nuestra ciudad”, subrayó Lobo Rodríguez.

La iniciativa fue propuesta por la coordinadora y vicecoordinadora de Morena, Xóchilt Bravo y Brenda Ruiz, con el fin de hacer un reconocimiento a dicha labor, en particular a las mujeres bomberas.