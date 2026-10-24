Refuerzan seguridad en Benito Juárez con reuniones vecinales en las 56 colonias

Reuniones Encuentros entre las autoridades de la alcaldía Benito Juárez y vecinos. (Especial)

La alcaldía Benito Juárez implementó reuniones vecinales en las que se escuchan inquietudes, se reciben solicitudes y se da seguimiento a los temas de mayor relevancia en cada una de las 56 colonias de la demarcación, en relación a las acciones para fortalecer la seguridad y mantener una comunicación directa con la ciudadanía.

Estos encuentros, cuyo objetivo es explicar el funcionamiento de la estrategia de seguridad Blindar BJ360°, son encabezados por Israel Velázquez, director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y Román Castro, director de Organización y Supervisión de Participación Vecinal, y buscan mantener una cercanía con la ciudadanía.

La demarcación explicó que la intención de las reuniones es identificar las principales problemáticas y establecer mecanismos de atención coordinados entre autoridades y vecinos, bajo el principio de “Orden y Seguridad” implementado por el alcalde Luis Mendoza, gracias a ello, presumió el Gobierno, Benito Juárez se mantiene como la alcaldía más segura de la ciudad y de la Megalópolis, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

“Gracias por creer y confiar en Blindar BJ360°. Seguiremos trabajando para que esta estrategia se fortalezca bajo cuatro ejes: patrullas de última generación, innovación tecnológica, capacitación y coordinación policial. Blindar BJ360° cuida de ti, de tus hijos, de tus mascotas, de tu familia y de todo lo que con tanto esfuerzo has construido. Porque en Benito Juárez vive gente buena, que merece vivir tranquila y sentirse segura”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

Durante las reuniones llevadas a cabo en las colonias Xoco y Del Valle, se destacó la importancia de que las autoridades mantengan contacto permanente con los benitojuarenses para atender diversas problemáticas, combatir la incidencia delictiva y reducir la comisión de delitos, a fin de que entre todos se construyan mejores condiciones de vida.

“Lo más importante es que las y los vecinos sepan que sus solicitudes son escuchadas y atendidas. Con Blindar BJ360° fortalecemos la proximidad, la prevención y la capacidad de respuesta para brindarles mayor tranquilidad y construir comunidades más seguras”, señaló Israel Velázquez.

Asimismo, llamaron a los residentes de la demarcación a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad y afecte la tranquilidad de las familias como lo son los robos de bajo impacto, el robo a casa habitación, la generación de ruido excesivo y la presencia de personas en situación de calle.

Judith Rosales, vecina de la colonia Del Valle, reconoció la importancia de estos encuentros que no solamente generan una cohesión social, sino que dan certeza y orientan a la comunidad sobre dónde acudir ante una situación de riesgo.

“A mí me parece muy importante este tipo de reuniones y pláticas. El hecho de saber cómo podemos, con quién llegar, a dónde llegar. Y tenemos la seguridad de que ellos nos van a responder. Ya tenemos más seguridad y más confianza en estas cuestiones de alguna urgencia, de alguna emergencia. Agradezco mucho todos los esfuerzos que se están haciendo. Sé que no es fácil, pero yo los felicito a cada uno de los que trabajan en la alcaldía”, expresó