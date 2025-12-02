Metrópoli

Detienen al “Valente” de ”La Unión Tepito”, extorsionador de comerciantes en el Centro Histórico

Por Jorge Aguilar
Detenido Valente Machorro Martínez alias “El Valente". (SSC)

Fue detenido Valente Machorro Martínez, alias “El Valente”, de 47 años, colaborador del “El Chimbombo” y “El Trompas”, del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

Estos criminales se dedican al narcomenudeo, extorsión y homicidio y tienen como zona de operación las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

“El Valente” exige dinero en efectivo a los comerciantes de puestos semifijos y locatarios del Centro Histórico, a quienes amenaza y agrede con disparos de arma de fuego para cobrar las cuotas.

La detención se llevó a cabo en calles de la colonia Zona Centro, donde “El Valente” manipulaba bolsas utilizadas para comercializar droga en las calles Rosario y Abraham Olvera.

De inmediato los policías se acercaron a él y, al percatarse de la presencia policial, trató de huir, sin embargo, metros más adelante lo interceptaron y al revisarlo le aseguraron 105 bolsitas con marihuana, una bolsa con la misma hierba a granel, otro paquete con crystal, además de dinero en efectivo,

Este sujeto ya había ingresado a la cárcel anteriormente, en el 2022 por el delito de portación de arma de fuego y por delitos contra la salud; y cuenta con una carpeta de investigación por otros delitos en el año 2022.

