Evita multas en CDMX en diciembre: guía completa del alcoholímetro navideño y los horarios de operación

Conduce sin Alcohol (Rogelio Morales Ponce)

En estas fechas decembrinas, donde se suele consumir alcohol, en la CDMX se implementa un operativo masivo denominado “Conduce sin Alcohol”, con el objetivo de garantizar que las celebraciones se desarrollen en un ambiente familia, seguro y en paz.

Al menos, en 2024 se contempló la aplicación de 20 mil pruebas de alcoholemia y operó las 24 horas desde el 5 de diciembre al 6 de enero de 2025 en todas las alcaldías. Más de 800 oficiales y 230 unidades móviles se desplegaron en puntos de revisión, traslado de infractores, remisión de vehículos al corralón y atención médica.

Entre las medidas implementadas destaca el uso de equipos de última tecnología, como pruebas de pipeta de alcoholemia, circuitos cerrados de televisión y 250 cámaras corporales para garantizar transparencia en la actuación policial.

¿Que es el programa Conduce sin Alcohol?

“Conduce sin Alcohol” busca reducir los accidentes de tráfico restultantes del consumo de bebidas alcoholicas y las muertes asociadas a esta actividad, por lo que se sancionará a las personas que incumplan con el reglamento, con arresto administrativo INCONMUTABLE de 20 a 36 horas.

¿Que dice el Reglamento de Tránsito en cuanto a conducir en estado de ebriedad?

El Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México, estipula en su artículo 50: queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir.

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, transporte escolar o de personal, vehículos de emergencia, de transporte de carga, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado.