Tras accidente, MC pide garantías laborales para brigadas de limpia de la CDMX

La mayoría de los trabajadores de limpia en la CDMX ganan 5 mil 400 pesos, aproximadamente.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México exigió al gobierno capitalino y a la Secretaria de Obras de la CDMX, asumir sus responsabilidades patronales y dotar de garantías a las y los trabajadores que integran las brigadas de limpia, luego del accidente registrado el pasado lunes, en el que 16 trabajadores resultaron lesionados.

El coordinador de la bancada, Royfid Torres González, destacó que alrededor de seis mil personas que realizan estas labores son contratadas mediante esquemas de outsourcing o programas sociales, situación que, afirmó, las mantiene en condiciones de precariedad y sin garantías laborales.

Detalló que el pasado lunes, una volcadura de un camión que transportaba a 19 personas en la batea dejó 16 lesionados; de ellos, dos tuvieron que ser atendidos en un hospital particular debido a que no son derechohabientes.

Torres González explicó que la proposición busca exhortar a la Secretaría de Obras local a garantizar la atención médica, las indemnizaciones correspondientes y el pago de salarios por incapacidad a las personas afectadas por el accidente.

“Sólo vinimos a pedir una cosa muy sencilla y es que estos trabajadores tengan acceso a servicios de salud y atenciones médicas, sobre todo después del incidente del pasado lunes”, señaló el emecista.

Además, solicitó a las autoridades presentar un informe detallado sobre la atención brindada a las personas lesionadas, su estado de salud, seguimiento y los apoyos otorgados tras el siniestro.

Cuestiona condiciones de trabajo

El diputado cuestionó las condiciones en las que las brigadas de limpia realizan sus labores y advirtió que se ha normalizado el traslado de trabajadores en vehículos que no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad.

“Hemos normalizado ver estas brigadas hacinadas en redilas, bateas, cajas de camiones y hasta colgados, y eso no puede estar ocurriendo”, señaló.

Además, lamentó que las condiciones de contratación y trabajo de este sector vulneran derechos establecidos en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución, así como disposiciones locales e internacionales en materia laboral y de derechos humanos.

Por ello, insistió en que el Gobierno capitalino debe asumir sus responsabilidades como empleador y garantizar seguridad, atención médica, condiciones laborales dignas y protección social para quienes realizan labores de limpia en la Ciudad de México.