CDMX contiene el sarampión tras aplicar 4.4 millones de vacunas

Reconocen a más de 5 mil trabajadores por frenar el sarampión en CDMX





La Ciudad de México logró contener el brote de sarampión tras aplicar 4.4 millones de vacunas entre 2025 y 2026, desplegar brigadas en calles, escuelas, mercados y sistemas de transporte, y coordinar a instituciones de salud locales y federales, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la entrega de reconocimientos al personal operativo de la estrategia de vacunación.

“En la Ciudad de México contuvimos, frenamos el sarampión. Y lo hemos logrado hacer retroceder. Esto es lo más importante”, afirmó, y reconoció el trabajo de más de 5 mil trabajadoras y trabajadores de la salud que participaron en el operativo.

La jefa del Ejecutivo local explicó que desde agosto de 2025, cuando se registraron los primeros dos casos en la capital, las autoridades decidieron actuar sin esperar a que el brote creciera.

“No esperamos a enero; no esperamos a febrero, que se desarrolló todo el contagio. En agosto, con los primeros dos casos, decidimos que en esta ciudad lo único que iba a garantizar que saliéramos bien, era la vacunación”.

El despliegue comenzó en escuelas y posteriormente se extendió a centros de salud, mercados, plazas, estaciones del Metro, Metrobús y Cablebús, universidades, centros de trabajo y calles. También se instalaron puestos móviles y se ampliaron horarios para vacunar hasta altas horas de la noche.

Clara Brugada señaló que al cierre de 2025 ya se había aplicado casi un millón de dosis, lo que permitió llegar a 2026 con una población previamente protegida antes de la etapa más complicada del brote, durante enero y febrero.

Reconocen a más de 5 mil trabajadores por frenar el sarampión en CDMX

Despliegue de día, noche y madrugada

La secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que se realizaron 567 cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales, además de investigar cada caso sospechoso y capacitar al personal sanitario.

Para la operación se movilizaron más de 2 mil 500 vacunadoras y vacunadores de distintas instituciones y casi 500 trabajadores de Participación Ciudadana. También se instalaron más de 150 puestos móviles, se realizaron recorridos casa por casa y se trabajó durante fines de semana.

Uno de los puntos estratégicos fue la Central de Abasto, donde se vacunó durante noches y madrugadas a más de 32 mil personas. En una jornada considerada histórica, agregó Gasman, se llegaron a aplicar casi 60 mil dosis en un solo día.

“Gracias a este esfuerzo colectivo, en toda la Ciudad de México, hemos aplicado 4.4 millones de vacunas contra el sarampión”, sostuvo la secretaria.

El impacto también se reflejó en la incidencia. Clara Brugada recordó que durante algunas semanas se llegaron a registrar cerca de 100 casos semanales, mientras que posteriormente la cifra descendió hasta uno o dos casos por semana.

“Hoy tiene una disminución del 99 por ciento. Vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguir vacunando, vamos a continuar con este gran esfuerzo”, dijo.

Además, Gasman afirmó que el brote está controlado, pero advirtió que el trabajo continúa.

“La última semana hemos tenido un solo caso, en las últimas semanas. Tenemos que llegar a cero y eso depende de nuestro trabajo”.

Por su parte, Miguel Ángel Nakamura López, director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, informó que en los últimos 15 días se mantenían dos casos activos y que al momento de su intervención no se había reportado un caso nuevo.

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“Estamos en dos. Pero como bien mencionó la doctora Gasman, debemos llegar a cero. Creo que es factible”, señaló. Explicó que alcanzar ese punto permitiría iniciar el conteo para que México pueda volver a declararse libre de sarampión ante la comunidad internacional.

Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, destacó que la respuesta requirió la participación conjunta de las instituciones.

“La respuesta que se tiene que dar, ante una situación como ésta, sarampión, debe de ser así: con todas las instituciones”, afirmó.

También subrayó el trabajo que no siempre es visible, como la logística, los registros y la preparación de insumos.

“La vacunación no termina a las 8:00 de la noche”, dijo al explicar que, una vez cerrados los módulos al público, el personal debía guardar materiales, realizar papeleo y preparar los termos para volver a salir a vacunar al día siguiente.

Añadió que en la Ciudad de México no se registró ninguna defunción durante el brote.

“Ciudad de México fue el ejemplo: no hubo ni una sola defunción, gracias a todas las acciones que se lograron contener”.

Finalemente, Clara Brugada llamó a no bajar la guardia y pidió a quienes aún no cuentan con la protección necesaria acudir a vacunarse.

“Vacunarnos no es solamente protegernos a nosotros mismos: es cuidar a los demás también”, afirmó.

La jefa de Gobierno sostuvo que el resultado fue producto de una acción colectiva entre ciudadanía, personal de salud, instituciones federales, Gobierno capitalino y Fuerzas Armadas.

“Este freno que se le dio al sarampión, esta contención que se logró, es un logro colectivo de todas las instituciones que están aquí presentes”.

El reconocimiento entregado al personal operativo incluyó a trabajadores del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de Salud Pública, Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, DIF y Participación Ciudadana, entre otras instituciones.

“Ustedes son héroes y heroínas de esta ciudad, porque lograron salvar vidas”, expresó Brugada ante el personal reconocido, antes de insistir en que, aunque el brote está controlado, “la vacunación y la vigilancia epidemiológica van a, continúan y van a continuar”.