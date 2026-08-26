Zona Metropolitana del Valle de México Zona Metropolitana del Valle de México: ¿Qué municipio de Morelos se integra este 26 de agosto y por qué? (Pexels)

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) realizada el pasado 25 de agosto de 2026, este miércoles entró oficialmente en vigor la nueva delimitación territorial.

Con este cambio, la región pasa de 76 a 84 municipios y demarcaciones territoriales, incorporando por primera vez en la historia al estado de Morelos.

El acuerdo gubernamental fue firmado el pasado 3 de agosto de 2026 por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y las gobernadoras y gobernadores Delfina Gómez Álvarez (Estado de México), Julio Menchaca Salazar (Hidalgo) y Margarita González Saravia (Morelos).

¿Por qué se buscó expandir la ZMVM?

La expansión responde a que las dinámicas cotidianas de la población superan los límites geográficos y políticos trazados anteriormente.

Millones de ciudadanos se desplazan a diario entre entidades para trabajar, estudiar y realizar sus actividades.

Con la actualización, la ZMVM queda conformada por 84 demarcaciones repartidas en cuatro entidades:

Ciudad de México: Las 16 alcaldías.

Estado de México: 59 municipios.

Hidalgo: 8 municipios (Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec).

¿Qué municipio se integra de Morelos y por qué?

La incorporación de Morelos se realiza a través del municipio de Huitzilac.

La decisión derivó de los estudios técnicos del Plan Maestro del Valle de México, donde se detectó una fuerte interdependencia funcional, hídrica y ambiental entre el norte de Morelos y la capital del país.

El acelerado crecimiento urbano, sumado a factores de movilidad, asentamientos humanos, recarga de mantos acuíferos y gobernanza, hizo indispensable incluir a Huitzilac en la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Asimismo, esta megarregión genera cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y concentra más del 21.4% de los establecimientos productivos de México. Este peso económico justificó la necesidad de contar con un esquema de coordinación intergubernamental.