Naucalpan inicia construcción de Sendero Seguro en San Rafael Chamapa IV

El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio inicio a los trabajos de recuperación del espacio público en la colonia San Rafael Chamapa IV, donde se construirá un sendero seguro y luminoso para fortalecer la tranquilidad de las familias.

Esta intervención forma parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y para su desarrollo se destinará una inversión de 14.2 millones de pesos, con el objetivo de transformar el perímetro comprendido entre las calles Capricornio, Segunda Cerrada de Capricornio, Geranio y Cedro.

Se llevarán a cabo trabajos de señalización, rehabilitación de banquetas y cruces peatonales, mejoramiento del alumbrado público y adecuación de un paradero. Además, se colocarán bancas y espacios destinados a favorecer la convivencia y apropiación comunitaria del entorno.

En el marco del Día Naranja, se informó que como parte de esta estrategia de recuperación urbana se instalarán “burbujas seguras” o parabuses, diseñados como puntos de auxilio y refugio inmediato para mujeres y niñas que se encuentren ante alguna situación de amenaza o riesgo en la vía pública. Estos espacios estarán equipados con cámaras y conectados a los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), para facilitar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

Naucalpan inicia construcción de Sendero Seguro en San Rafael Chamapa IV

El Presidente Municipal declaró que debido a que el municipio se entregó en un abandono para más del 70% de las colonias, ahora se trabaja para devolver la tranquilidad a los naucalpenses y recuperar la calidad de vida en todas las zonas.

“Somos empáticos frente a las problemáticas , porque también las hemos padecido y por lo tanto sabemos que hay que hacer. Hoy hemos dado un giro total, tan total que nos reconocieron recientemente que Naucalpan es el municipio con mayorincremento destinado a obra pública de todo el país, correspondiente a mil millones de pesos, es decir 319%”, subrayó.

Uno de los elementos considerados para el desarrollo de esta obra, fue favorecer a las y los estudiantes de la Secundaria 34, para que puedan caminar más seguros sin importar la hora.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de recuperación urbana que ya ha dado resultados en puntos como avenida Minas Palacio, donde se habilitaron 4.7 kilómetros de sendero seguro y luminoso, así como en Luis Donaldo Colosio, Periférico, Sigma Sur, La Mancha 3 y avenida Magdalena, además de los proyectos que se desarrollarán próximamente en Parque La Hormiga y con la llegada del Mexicable Línea 3, que beneficiará a miles de habitantes de Naucalpan.

Isaac Montoya reconoció la coordinación y el respaldo de los gobiernos de la Presidenta de México y de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para impulsar acciones que permitan recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de vida de las familias naucalpenses.