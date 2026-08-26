Huixquilucan consolida el éxito del programa de Reordenamiento Vial a dos años de su implementación

Programa de Reordenamiento Vial Huixquilucan

A dos años de su puesta en marcha, el programa de Reordenamiento Vial en Huixquilucan se consolida con resultados satisfactorios en la fluidez vehicular del municipio, impulsado por una política estricta de cero tolerancia hacia los conductores que infringen las normas de tránsito.

La medida central del programa ha sido la aplicación rigurosa de inmovilizadores a vehículos estacionados en zonas prohibidas, específicamente en áreas delimitadas con franja roja, conforme a lo establecido en el Bando Municipal vigente.

Otras de las medidas que forman parte de esta estrategia son:

Retiro de motocicletas: Como parte de la estrategia se han sacado de circulación más de 3,700 motocicletas que no cumplen con el uso de placa, tarjeta de circulación, licencia o por no portar casco.

Como parte de la estrategia se han sacado de circulación más de 3,700 motocicletas que no cumplen con el uso de placa, tarjeta de circulación, licencia o por no portar casco. Uso de inmovilizadores: A los vehículos estacionados en lugares prohibidos en las tres zonas del municipio, se le aplican “arañas” con el objetivo de liberar el flujo vehicular.

A los vehículos estacionados en lugares prohibidos en las tres zonas del municipio, se le aplican “arañas” con el objetivo de liberar el flujo vehicular. Liberación de vialidades: Se han intervenido zonas conflictivas para ordenar el transporte público y mejorar la movilidad.

Se han intervenido zonas conflictivas para ordenar el transporte público y mejorar la movilidad. Multas administrativas: Se aplicarán multas administrativas de acuerdo al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Programa de Reordenamiento Vial Huixquilucan

Esta estrategia de supervisión permanente ha permitido liberar vialidades clave y agilizar el tránsito en zonas con alto flujo de automóviles, entre las que destacan:

Interlomas

Magnocentro

Cabecera Municipal

San Francisco Dos Ríos

Al respecto la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, señaló que el respeto al Bando Municipal y la disciplina vial han sido factores determinantes para reducir los puntos de congestión en estas comunidades, beneficiando diariamente a miles de automovilistas y peatones.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de mantener el orden y mejorar la movilidad urbana en todo el territorio.