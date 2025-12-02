Identifican a los muertos en Plaza Arkana como familiares de Caro Quintero

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) averigua si las personas asesinadas en la balacera registrada la tarde de este lunes 1 de diciembre en una lavandería dentro de Plaza Arkana, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, podrían tener un vínculo familiar con el exnarcotraficante mexicano, Caro Quintero.

La Fiscalía del estado, señala que el atentado, donde tres sujetos armados ingresaron a la lavandería ubicada dentro del complejo comercial y abrieron fuego, dejando como saldo dos muertos y un herido, podría tratarse presuntamente de un ataque directo.

Este ataque ocurrió cerca de las 17:00 horas dentro de una lavandería que forma parte del centro comercial, causando alarma y tensión entre clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

El hecho se convirtió en tendencia en redes sociales, donde comenzaron a circular videos donde se observan personas corriendo alarmadas, intentando buscar refugio, mientras las autoridades acordonaban la zona.

Tras el ataque, dos personas perdieron la vida, tras recibir más de 40 disparos de arma de fuego.

Al momento, y según indagaciones previas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las personas asesinadas fueron identificadas cómo: Emilio Quintero, de 31 años, procedente de Culiacán, Sinaloa, y Juan Pablo Quintero, de 21 años, originario de Guadalajara.

Al momento, se investiga si ambas personas asesinadas podrían tener un vínculo familiar con el exnarcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, de acuerdo con la publicación de Carlos Jiménez en “X”.