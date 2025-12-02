IECM anuncia participación en la campaña internacional “16 Días de Activismo”

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que nuevamente se incorporó a la campaña global “16 Días de Activismo”, que se realiza del 25 de noviembre al 10 de diciembre, con el objetivo de fortalecer acciones para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas.

Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo General, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido señaló que esta jornada internacional representa un espacio para reflexionar sobre la situación que enfrentan mujeres y niñas en distintos contextos, incluidos el país y la capital del país.

Indicó que para el IECM, la participación en esta iniciativa implica no solo visibilizar la problemática, sino también impulsar medidas orientadas a erradicar cualquier forma de violencia.

Según dijo, el Instituto ha participado en esta campaña durante varios años y que, en esta edición, se desarrollan actividades internas para identificar áreas de mejora y reforzar los mecanismos institucionales de prevención, atención y eliminación de la violencia, incluida la violencia política en razón de género.

De acuerdo con la consejera, personal de diversas áreas realiza trabajos específicos para fortalecer la respuesta institucional. Además, invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del IECM, donde se difundirán las actividades previstas para esta edición de los 16 Días de Activismo.

También informó que las consejerías del Instituto participarán en distintas actividades programadas, con el fin de reafirmar el compromiso institucional de contribuir a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en la Ciudad de México.